КотировкиРазделы
Валюты / TPIF
Назад в Рынок акций США

TPIF: Timothy Plan International ETF

38.69 USD 0.20 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TPIF за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.64, а максимальная — 38.73.

Следите за динамикой Timothy Plan International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TPIF

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TPIF сегодня?

Timothy Plan International ETF (TPIF) сегодня оценивается на уровне 38.69. Инструмент торгуется в пределах 38.64 - 38.73, вчерашнее закрытие составило 38.89, а торговый объем достиг 63. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TPIF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Timothy Plan International ETF?

Timothy Plan International ETF в настоящее время оценивается в 38.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.16% и USD. Отслеживайте движения TPIF на графике в реальном времени.

Как купить акции TPIF?

Вы можете купить акции Timothy Plan International ETF (TPIF) по текущей цене 38.69. Ордера обычно размещаются около 38.69 или 38.99, тогда как 63 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TPIF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TPIF?

Инвестирование в Timothy Plan International ETF предполагает учет годового диапазона 32.47 - 38.95 и текущей цены 38.69. Многие сравнивают 2.08% и 1.90% перед размещением ордеров на 38.69 или 38.99. Изучайте ежедневные изменения цены TPIF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Timothy Plan International ETF?

Самая высокая цена Timothy Plan International ETF (TPIF) за последний год составила 38.95. Акции заметно колебались в пределах 32.47 - 38.95, сравнение с 38.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Timothy Plan International ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Timothy Plan International ETF?

Самая низкая цена Timothy Plan International ETF (TPIF) за год составила 32.47. Сравнение с текущими 38.69 и 32.47 - 38.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TPIF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TPIF?

В прошлом Timothy Plan International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.89 и 19.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.64 38.73
Годовой диапазон
32.47 38.95
Предыдущее закрытие
38.89
Open
38.65
Bid
38.69
Ask
38.99
Low
38.64
High
38.73
Объем
63
Дневное изменение
-0.51%
Месячное изменение
2.08%
6-месячное изменение
1.90%
Годовое изменение
19.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%