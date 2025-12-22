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TPIF: Timothy Plan International ETF
Курс TPIF за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.64, а максимальная — 38.73.
Следите за динамикой Timothy Plan International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TPIF сегодня?
Timothy Plan International ETF (TPIF) сегодня оценивается на уровне 38.69. Инструмент торгуется в пределах 38.64 - 38.73, вчерашнее закрытие составило 38.89, а торговый объем достиг 63. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TPIF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Timothy Plan International ETF?
Timothy Plan International ETF в настоящее время оценивается в 38.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.16% и USD. Отслеживайте движения TPIF на графике в реальном времени.
Как купить акции TPIF?
Вы можете купить акции Timothy Plan International ETF (TPIF) по текущей цене 38.69. Ордера обычно размещаются около 38.69 или 38.99, тогда как 63 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TPIF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TPIF?
Инвестирование в Timothy Plan International ETF предполагает учет годового диапазона 32.47 - 38.95 и текущей цены 38.69. Многие сравнивают 2.08% и 1.90% перед размещением ордеров на 38.69 или 38.99. Изучайте ежедневные изменения цены TPIF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Timothy Plan International ETF?
Самая высокая цена Timothy Plan International ETF (TPIF) за последний год составила 38.95. Акции заметно колебались в пределах 32.47 - 38.95, сравнение с 38.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Timothy Plan International ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Timothy Plan International ETF?
Самая низкая цена Timothy Plan International ETF (TPIF) за год составила 32.47. Сравнение с текущими 38.69 и 32.47 - 38.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TPIF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TPIF?
В прошлом Timothy Plan International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.89 и 19.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.89
- Open
- 38.65
- Bid
- 38.69
- Ask
- 38.99
- Low
- 38.64
- High
- 38.73
- Объем
- 63
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- 2.08%
- 6-месячное изменение
- 1.90%
- Годовое изменение
- 19.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%