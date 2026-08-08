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TPHD: Timothy Plan High Dividend Stock ETF
Курс TPHD за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.41, а максимальная — 43.52.
Следите за динамикой Timothy Plan High Dividend Stock ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TPHD сегодня?
Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) сегодня оценивается на уровне 43.47. Инструмент торгуется в пределах 43.41 - 43.52, вчерашнее закрытие составило 43.46, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TPHD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Timothy Plan High Dividend Stock ETF?
Timothy Plan High Dividend Stock ETF в настоящее время оценивается в 43.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.21% и USD. Отслеживайте движения TPHD на графике в реальном времени.
Как купить акции TPHD?
Вы можете купить акции Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) по текущей цене 43.47. Ордера обычно размещаются около 43.47 или 43.77, тогда как 29 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TPHD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TPHD?
Инвестирование в Timothy Plan High Dividend Stock ETF предполагает учет годового диапазона 37.54 - 44.26 и текущей цены 43.47. Многие сравнивают 0.18% и 1.07% перед размещением ордеров на 43.47 или 43.77. Изучайте ежедневные изменения цены TPHD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Timothy Plan High Dividend Stock ETF?
Самая высокая цена Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) за последний год составила 44.26. Акции заметно колебались в пределах 37.54 - 44.26, сравнение с 43.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Timothy Plan High Dividend Stock ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Timothy Plan High Dividend Stock ETF?
Самая низкая цена Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) за год составила 37.54. Сравнение с текущими 43.47 и 37.54 - 44.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TPHD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TPHD?
В прошлом Timothy Plan High Dividend Stock ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.46 и 12.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.46
- Open
- 43.41
- Bid
- 43.47
- Ask
- 43.77
- Low
- 43.41
- High
- 43.52
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- 1.07%
- Годовое изменение
- 12.21%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%