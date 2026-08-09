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TPHD: Timothy Plan High Dividend Stock ETF

43.57 USD 0.10 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TPHD汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点43.46和高点43.71进行交易。

关注Timothy Plan High Dividend Stock ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TPHD新闻

常见问题解答

TPHD股票今天的价格是多少？

Timothy Plan High Dividend Stock ETF股票今天的定价为43.57。它在43.46 - 43.71范围内交易，昨天的收盘价为43.47，交易量达到23。TPHD的实时价格图表显示了这些更新。

Timothy Plan High Dividend Stock ETF股票是否支付股息？

Timothy Plan High Dividend Stock ETF目前的价值为43.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.47%和USD。实时查看图表以跟踪TPHD走势。

如何购买TPHD股票？

您可以以43.57的当前价格购买Timothy Plan High Dividend Stock ETF股票。订单通常设置在43.57或43.87附近，而23和0.25%显示市场活动。立即关注TPHD的实时图表更新。

如何投资TPHD股票？

投资Timothy Plan High Dividend Stock ETF需要考虑年度范围37.54 - 44.26和当前价格43.57。许多人在以43.57或43.87下订单之前，会比较0.41%和。实时查看TPHD价格图表，了解每日变化。

Timothy Plan High Dividend Stock ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Timothy Plan High Dividend Stock ETF的最高价格是44.26。在37.54 - 44.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Timothy Plan High Dividend Stock ETF的绩效。

Timothy Plan High Dividend Stock ETF股票的最低价格是多少？

Timothy Plan High Dividend Stock ETF（TPHD）的最低价格为37.54。将其与当前的43.57和37.54 - 44.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TPHD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TPHD股票是什么时候拆分的？

Timothy Plan High Dividend Stock ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.47和12.47%中可见。

日范围
43.46 43.71
年范围
37.54 44.26
前一天收盘价
43.47
开盘价
43.46
卖价
43.57
买价
43.87
最低价
43.46
最高价
43.71
交易量
23
日变化
0.23%
月变化
0.41%
6个月变化
1.30%
年变化
12.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%