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TOXR: Shares of Beneficial Interest
Курс TOXR за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.91, а максимальная — 10.04.
Следите за динамикой Shares of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TOXR сегодня?
Shares of Beneficial Interest (TOXR) сегодня оценивается на уровне 9.92. Инструмент торгуется в пределах 9.91 - 10.04, вчерашнее закрытие составило 9.95, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TOXR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Shares of Beneficial Interest?
Shares of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 9.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -49.36% и USD. Отслеживайте движения TOXR на графике в реальном времени.
Как купить акции TOXR?
Вы можете купить акции Shares of Beneficial Interest (TOXR) по текущей цене 9.92. Ордера обычно размещаются около 9.92 или 10.22, тогда как 8 и -1.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TOXR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TOXR?
Инвестирование в Shares of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 9.86 - 23.38 и текущей цены 9.92. Многие сравнивают -5.34% и -27.85% перед размещением ордеров на 9.92 или 10.22. Изучайте ежедневные изменения цены TOXR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Shares of Beneficial Interest?
Самая высокая цена Shares of Beneficial Interest (TOXR) за последний год составила 23.38. Акции заметно колебались в пределах 9.86 - 23.38, сравнение с 9.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Shares of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Shares of Beneficial Interest?
Самая низкая цена Shares of Beneficial Interest (TOXR) за год составила 9.86. Сравнение с текущими 9.92 и 9.86 - 23.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TOXR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TOXR?
В прошлом Shares of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.95 и -49.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.95
- Open
- 10.04
- Bid
- 9.92
- Ask
- 10.22
- Low
- 9.91
- High
- 10.04
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- -5.34%
- 6-месячное изменение
- -27.85%
- Годовое изменение
- -49.36%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%