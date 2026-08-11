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TOXR: Shares of Beneficial Interest

9.92 USD 0.03 (0.30%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TOXR за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.91, а максимальная — 10.04.

Следите за динамикой Shares of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TOXR сегодня?

Shares of Beneficial Interest (TOXR) сегодня оценивается на уровне 9.92. Инструмент торгуется в пределах 9.91 - 10.04, вчерашнее закрытие составило 9.95, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TOXR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Shares of Beneficial Interest?

Shares of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 9.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -49.36% и USD. Отслеживайте движения TOXR на графике в реальном времени.

Как купить акции TOXR?

Вы можете купить акции Shares of Beneficial Interest (TOXR) по текущей цене 9.92. Ордера обычно размещаются около 9.92 или 10.22, тогда как 8 и -1.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TOXR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TOXR?

Инвестирование в Shares of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 9.86 - 23.38 и текущей цены 9.92. Многие сравнивают -5.34% и -27.85% перед размещением ордеров на 9.92 или 10.22. Изучайте ежедневные изменения цены TOXR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Shares of Beneficial Interest?

Самая высокая цена Shares of Beneficial Interest (TOXR) за последний год составила 23.38. Акции заметно колебались в пределах 9.86 - 23.38, сравнение с 9.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Shares of Beneficial Interest на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Shares of Beneficial Interest?

Самая низкая цена Shares of Beneficial Interest (TOXR) за год составила 9.86. Сравнение с текущими 9.92 и 9.86 - 23.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TOXR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TOXR?

В прошлом Shares of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.95 и -49.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.91 10.04
Годовой диапазон
9.86 23.38
Предыдущее закрытие
9.95
Open
10.04
Bid
9.92
Ask
10.22
Low
9.91
High
10.04
Объем
8
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
-5.34%
6-месячное изменение
-27.85%
Годовое изменение
-49.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%