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TOXR: Shares of Beneficial Interest

9.86 USD 0.06 (0.60%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TOXR汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点9.65和高点9.86进行交易。

关注Shares of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TOXR股票今天的价格是多少？

Shares of Beneficial Interest股票今天的定价为9.86。它在9.65 - 9.86范围内交易，昨天的收盘价为9.92，交易量达到14。TOXR的实时价格图表显示了这些更新。

Shares of Beneficial Interest股票是否支付股息？

Shares of Beneficial Interest目前的价值为9.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-49.67%和USD。实时查看图表以跟踪TOXR走势。

如何购买TOXR股票？

您可以以9.86的当前价格购买Shares of Beneficial Interest股票。订单通常设置在9.86或10.16附近，而14和0.82%显示市场活动。立即关注TOXR的实时图表更新。

如何投资TOXR股票？

投资Shares of Beneficial Interest需要考虑年度范围9.65 - 23.38和当前价格9.86。许多人在以9.86或10.16下订单之前，会比较-5.92%和。实时查看TOXR价格图表，了解每日变化。

Shares of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Shares of Beneficial Interest的最高价格是23.38。在9.65 - 23.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Shares of Beneficial Interest的绩效。

Shares of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？

Shares of Beneficial Interest（TOXR）的最低价格为9.65。将其与当前的9.86和9.65 - 23.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOXR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TOXR股票是什么时候拆分的？

Shares of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.92和-49.67%中可见。

日范围
9.65 9.86
年范围
9.65 23.38
前一天收盘价
9.92
开盘价
9.78
卖价
9.86
买价
10.16
最低价
9.65
最高价
9.86
交易量
14
日变化
-0.60%
月变化
-5.92%
6个月变化
-28.29%
年变化
-49.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%