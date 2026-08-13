TOXR: Shares of Beneficial Interest
今日TOXR汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点9.65和高点9.86进行交易。
关注Shares of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
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常见问题解答
TOXR股票今天的价格是多少？
Shares of Beneficial Interest股票今天的定价为9.86。它在9.65 - 9.86范围内交易，昨天的收盘价为9.92，交易量达到14。TOXR的实时价格图表显示了这些更新。
Shares of Beneficial Interest股票是否支付股息？
Shares of Beneficial Interest目前的价值为9.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-49.67%和USD。实时查看图表以跟踪TOXR走势。
如何购买TOXR股票？
您可以以9.86的当前价格购买Shares of Beneficial Interest股票。订单通常设置在9.86或10.16附近，而14和0.82%显示市场活动。立即关注TOXR的实时图表更新。
如何投资TOXR股票？
投资Shares of Beneficial Interest需要考虑年度范围9.65 - 23.38和当前价格9.86。许多人在以9.86或10.16下订单之前，会比较-5.92%和。实时查看TOXR价格图表，了解每日变化。
Shares of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Shares of Beneficial Interest的最高价格是23.38。在9.65 - 23.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Shares of Beneficial Interest的绩效。
Shares of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？
Shares of Beneficial Interest（TOXR）的最低价格为9.65。将其与当前的9.86和9.65 - 23.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOXR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TOXR股票是什么时候拆分的？
Shares of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.92和-49.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.92
- 开盘价
- 9.78
- 卖价
- 9.86
- 买价
- 10.16
- 最低价
- 9.65
- 最高价
- 9.86
- 交易量
- 14
- 日变化
- -0.60%
- 月变化
- -5.92%
- 6个月变化
- -28.29%
- 年变化
- -49.67%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%