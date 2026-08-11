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TOV: JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF
Курс TOV за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.64, а максимальная — 32.64.
Следите за динамикой JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TOV сегодня?
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) сегодня оценивается на уровне 32.64. Инструмент торгуется в пределах 32.64 - 32.64, вчерашнее закрытие составило 32.60, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TOV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF?
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF в настоящее время оценивается в 32.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.69% и USD. Отслеживайте движения TOV на графике в реальном времени.
Как купить акции TOV?
Вы можете купить акции JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) по текущей цене 32.64. Ордера обычно размещаются около 32.64 или 32.94, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TOV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TOV?
Инвестирование в JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF предполагает учет годового диапазона 26.52 - 32.64 и текущей цены 32.64. Многие сравнивают 2.80% и 14.09% перед размещением ордеров на 32.64 или 32.94. Изучайте ежедневные изменения цены TOV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF?
Самая высокая цена JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) за последний год составила 32.64. Акции заметно колебались в пределах 26.52 - 32.64, сравнение с 32.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF?
Самая низкая цена JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) за год составила 26.52. Сравнение с текущими 32.64 и 26.52 - 32.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TOV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TOV?
В прошлом JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.60 и 13.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.60
- Open
- 32.64
- Bid
- 32.64
- Ask
- 32.94
- Low
- 32.64
- High
- 32.64
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 2.80%
- 6-месячное изменение
- 14.09%
- Годовое изменение
- 13.69%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%