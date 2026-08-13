TOV: JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF
今日TOV汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点32.64和高点32.64进行交易。
关注JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TOV股票今天的价格是多少？
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF股票今天的定价为32.64。它在32.64 - 32.64范围内交易，昨天的收盘价为32.60，交易量达到1。TOV的实时价格图表显示了这些更新。
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF股票是否支付股息？
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF目前的价值为32.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.69%和USD。实时查看图表以跟踪TOV走势。
如何购买TOV股票？
您可以以32.64的当前价格购买JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF股票。订单通常设置在32.64或32.94附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TOV的实时图表更新。
如何投资TOV股票？
投资JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF需要考虑年度范围26.52 - 32.64和当前价格32.64。许多人在以32.64或32.94下订单之前，会比较2.80%和。实时查看TOV价格图表，了解每日变化。
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF的最高价格是32.64。在26.52 - 32.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF的绩效。
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF股票的最低价格是多少？
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF（TOV）的最低价格为26.52。将其与当前的32.64和26.52 - 32.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TOV股票是什么时候拆分的？
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.60和13.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.60
- 开盘价
- 32.64
- 卖价
- 32.64
- 买价
- 32.94
- 最低价
- 32.64
- 最高价
- 32.64
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 2.80%
- 6个月变化
- 14.09%
- 年变化
- 13.69%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%