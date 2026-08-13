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TOV: JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF

32.64 USD 0.04 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TOV汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点32.64和高点32.64进行交易。

关注JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TOV股票今天的价格是多少？

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF股票今天的定价为32.64。它在32.64 - 32.64范围内交易，昨天的收盘价为32.60，交易量达到1。TOV的实时价格图表显示了这些更新。

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF股票是否支付股息？

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF目前的价值为32.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.69%和USD。实时查看图表以跟踪TOV走势。

如何购买TOV股票？

您可以以32.64的当前价格购买JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF股票。订单通常设置在32.64或32.94附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TOV的实时图表更新。

如何投资TOV股票？

投资JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF需要考虑年度范围26.52 - 32.64和当前价格32.64。许多人在以32.64或32.94下订单之前，会比较2.80%和。实时查看TOV价格图表，了解每日变化。

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF的最高价格是32.64。在26.52 - 32.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF的绩效。

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF股票的最低价格是多少？

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF（TOV）的最低价格为26.52。将其与当前的32.64和26.52 - 32.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TOV股票是什么时候拆分的？

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.60和13.69%中可见。

日范围
32.64 32.64
年范围
26.52 32.64
前一天收盘价
32.60
开盘价
32.64
卖价
32.64
买价
32.94
最低价
32.64
最高价
32.64
交易量
1
日变化
0.12%
月变化
2.80%
6个月变化
14.09%
年变化
13.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%