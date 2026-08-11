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TOTR: T. Rowe Price Total Return ETF
Курс TOTR за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.50, а максимальная — 39.53.
Следите за динамикой T. Rowe Price Total Return ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TOTR сегодня?
T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) сегодня оценивается на уровне 39.50. Инструмент торгуется в пределах 39.50 - 39.53, вчерашнее закрытие составило 39.59, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TOTR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price Total Return ETF?
T. Rowe Price Total Return ETF в настоящее время оценивается в 39.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.37% и USD. Отслеживайте движения TOTR на графике в реальном времени.
Как купить акции TOTR?
Вы можете купить акции T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) по текущей цене 39.50. Ордера обычно размещаются около 39.50 или 39.80, тогда как 8 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TOTR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TOTR?
Инвестирование в T. Rowe Price Total Return ETF предполагает учет годового диапазона 39.25 - 41.31 и текущей цены 39.50. Многие сравнивают 0.28% и -3.66% перед размещением ордеров на 39.50 или 39.80. Изучайте ежедневные изменения цены TOTR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price Total Return ETF?
Самая высокая цена T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) за последний год составила 41.31. Акции заметно колебались в пределах 39.25 - 41.31, сравнение с 39.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price Total Return ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price Total Return ETF?
Самая низкая цена T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) за год составила 39.25. Сравнение с текущими 39.50 и 39.25 - 41.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TOTR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TOTR?
В прошлом T. Rowe Price Total Return ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.59 и -2.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.59
- Open
- 39.53
- Bid
- 39.50
- Ask
- 39.80
- Low
- 39.50
- High
- 39.53
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- -3.66%
- Годовое изменение
- -2.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%