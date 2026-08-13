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TOTR: T. Rowe Price Total Return ETF

39.57 USD 0.07 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TOTR汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点39.48和高点39.57进行交易。

关注T. Rowe Price Total Return ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TOTR股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price Total Return ETF股票今天的定价为39.57。它在39.48 - 39.57范围内交易，昨天的收盘价为39.50，交易量达到10。TOTR的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Total Return ETF股票是否支付股息？

T. Rowe Price Total Return ETF目前的价值为39.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.20%和USD。实时查看图表以跟踪TOTR走势。

如何购买TOTR股票？

您可以以39.57的当前价格购买T. Rowe Price Total Return ETF股票。订单通常设置在39.57或39.87附近，而10和0.13%显示市场活动。立即关注TOTR的实时图表更新。

如何投资TOTR股票？

投资T. Rowe Price Total Return ETF需要考虑年度范围39.25 - 41.31和当前价格39.57。许多人在以39.57或39.87下订单之前，会比较0.46%和。实时查看TOTR价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Total Return ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price Total Return ETF的最高价格是41.31。在39.25 - 41.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Total Return ETF的绩效。

T. Rowe Price Total Return ETF股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price Total Return ETF（TOTR）的最低价格为39.25。将其与当前的39.57和39.25 - 41.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TOTR股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price Total Return ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.50和-2.20%中可见。

日范围
39.48 39.57
年范围
39.25 41.31
前一天收盘价
39.50
开盘价
39.52
卖价
39.57
买价
39.87
最低价
39.48
最高价
39.57
交易量
10
日变化
0.18%
月变化
0.46%
6个月变化
-3.49%
年变化
-2.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%