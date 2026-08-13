TOTR: T. Rowe Price Total Return ETF
今日TOTR汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点39.48和高点39.57进行交易。
关注T. Rowe Price Total Return ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- MN
常见问题解答
TOTR股票今天的价格是多少？
T. Rowe Price Total Return ETF股票今天的定价为39.57。它在39.48 - 39.57范围内交易，昨天的收盘价为39.50，交易量达到10。TOTR的实时价格图表显示了这些更新。
T. Rowe Price Total Return ETF股票是否支付股息？
T. Rowe Price Total Return ETF目前的价值为39.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.20%和USD。实时查看图表以跟踪TOTR走势。
如何购买TOTR股票？
您可以以39.57的当前价格购买T. Rowe Price Total Return ETF股票。订单通常设置在39.57或39.87附近，而10和0.13%显示市场活动。立即关注TOTR的实时图表更新。
如何投资TOTR股票？
投资T. Rowe Price Total Return ETF需要考虑年度范围39.25 - 41.31和当前价格39.57。许多人在以39.57或39.87下订单之前，会比较0.46%和。实时查看TOTR价格图表，了解每日变化。
T. Rowe Price Total Return ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T. Rowe Price Total Return ETF的最高价格是41.31。在39.25 - 41.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Total Return ETF的绩效。
T. Rowe Price Total Return ETF股票的最低价格是多少？
T. Rowe Price Total Return ETF（TOTR）的最低价格为39.25。将其与当前的39.57和39.25 - 41.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TOTR股票是什么时候拆分的？
T. Rowe Price Total Return ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.50和-2.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.50
- 开盘价
- 39.52
- 卖价
- 39.57
- 买价
- 39.87
- 最低价
- 39.48
- 最高价
- 39.57
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 0.46%
- 6个月变化
- -3.49%
- 年变化
- -2.20%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%