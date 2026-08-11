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TOPT: iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
Курс TOPT за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.81, а максимальная — 34.06.
Следите за динамикой iShares Top 20 U.S. Stocks ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M15
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TOPT сегодня?
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) сегодня оценивается на уровне 33.84. Инструмент торгуется в пределах 33.81 - 34.06, вчерашнее закрытие составило 33.94, а торговый объем достиг 65. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TOPT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Top 20 U.S. Stocks ETF?
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF в настоящее время оценивается в 33.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.65% и USD. Отслеживайте движения TOPT на графике в реальном времени.
Как купить акции TOPT?
Вы можете купить акции iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) по текущей цене 33.84. Ордера обычно размещаются около 33.84 или 34.14, тогда как 65 и -0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TOPT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TOPT?
Инвестирование в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF предполагает учет годового диапазона 27.54 - 34.47 и текущей цены 33.84. Многие сравнивают 3.30% и 13.98% перед размещением ордеров на 33.84 или 34.14. Изучайте ежедневные изменения цены TOPT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Top 20 U.S. Stocks ETF?
Самая высокая цена iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) за последний год составила 34.47. Акции заметно колебались в пределах 27.54 - 34.47, сравнение с 33.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Top 20 U.S. Stocks ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Top 20 U.S. Stocks ETF?
Самая низкая цена iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) за год составила 27.54. Сравнение с текущими 33.84 и 27.54 - 34.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TOPT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TOPT?
В прошлом iShares Top 20 U.S. Stocks ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.94 и 12.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.94
- Open
- 34.05
- Bid
- 33.84
- Ask
- 34.14
- Low
- 33.81
- High
- 34.06
- Объем
- 65
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 3.30%
- 6-месячное изменение
- 13.98%
- Годовое изменение
- 12.65%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%