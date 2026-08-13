TOPT: iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
今日TOPT汇率已更改-0.91%。当日，交易品种以低点33.59和高点34.06进行交易。
关注iShares Top 20 U.S. Stocks ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TOPT股票今天的价格是多少？
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF股票今天的定价为33.63。它在33.59 - 34.06范围内交易，昨天的收盘价为33.94，交易量达到358。TOPT的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF股票是否支付股息？
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF目前的价值为33.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.95%和USD。实时查看图表以跟踪TOPT走势。
如何购买TOPT股票？
您可以以33.63的当前价格购买iShares Top 20 U.S. Stocks ETF股票。订单通常设置在33.63或33.93附近，而358和-1.23%显示市场活动。立即关注TOPT的实时图表更新。
如何投资TOPT股票？
投资iShares Top 20 U.S. Stocks ETF需要考虑年度范围27.54 - 34.47和当前价格33.63。许多人在以33.63或33.93下订单之前，会比较2.66%和。实时查看TOPT价格图表，了解每日变化。
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Top 20 U.S. Stocks ETF的最高价格是34.47。在27.54 - 34.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Top 20 U.S. Stocks ETF的绩效。
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF股票的最低价格是多少？
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF（TOPT）的最低价格为27.54。将其与当前的33.63和27.54 - 34.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TOPT股票是什么时候拆分的？
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.94和11.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.94
- 开盘价
- 34.05
- 卖价
- 33.63
- 买价
- 33.93
- 最低价
- 33.59
- 最高价
- 34.06
- 交易量
- 358
- 日变化
- -0.91%
- 月变化
- 2.66%
- 6个月变化
- 13.27%
- 年变化
- 11.95%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%