报价部分
货币 / TOPT
回到股票

TOPT: iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

33.63 USD 0.31 (0.91%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TOPT汇率已更改-0.91%。当日，交易品种以低点33.59和高点34.06进行交易。

关注iShares Top 20 U.S. Stocks ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TOPT股票今天的价格是多少？

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF股票今天的定价为33.63。它在33.59 - 34.06范围内交易，昨天的收盘价为33.94，交易量达到358。TOPT的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF股票是否支付股息？

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF目前的价值为33.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.95%和USD。实时查看图表以跟踪TOPT走势。

如何购买TOPT股票？

您可以以33.63的当前价格购买iShares Top 20 U.S. Stocks ETF股票。订单通常设置在33.63或33.93附近，而358和-1.23%显示市场活动。立即关注TOPT的实时图表更新。

如何投资TOPT股票？

投资iShares Top 20 U.S. Stocks ETF需要考虑年度范围27.54 - 34.47和当前价格33.63。许多人在以33.63或33.93下订单之前，会比较2.66%和。实时查看TOPT价格图表，了解每日变化。

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Top 20 U.S. Stocks ETF的最高价格是34.47。在27.54 - 34.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Top 20 U.S. Stocks ETF的绩效。

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF股票的最低价格是多少？

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF（TOPT）的最低价格为27.54。将其与当前的33.63和27.54 - 34.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TOPT股票是什么时候拆分的？

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.94和11.95%中可见。

日范围
33.59 34.06
年范围
27.54 34.47
前一天收盘价
33.94
开盘价
34.05
卖价
33.63
买价
33.93
最低价
33.59
最高价
34.06
交易量
358
日变化
-0.91%
月变化
2.66%
6个月变化
13.27%
年变化
11.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%