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TOLZ: ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

58.82 USD 0.32 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TOLZ за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.66, а максимальная — 58.86.

Следите за динамикой ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TOLZ сегодня?

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) сегодня оценивается на уровне 58.82. Инструмент торгуется в пределах 58.66 - 58.86, вчерашнее закрытие составило 59.14, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TOLZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF?

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 58.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.32% и USD. Отслеживайте движения TOLZ на графике в реальном времени.

Как купить акции TOLZ?

Вы можете купить акции ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) по текущей цене 58.82. Ордера обычно размещаются около 58.82 или 59.12, тогда как 11 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TOLZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TOLZ?

Инвестирование в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 52.39 - 62.22 и текущей цены 58.82. Многие сравнивают -1.42% и -4.96% перед размещением ордеров на 58.82 или 59.12. Изучайте ежедневные изменения цены TOLZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF?

Самая высокая цена ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) за последний год составила 62.22. Акции заметно колебались в пределах 52.39 - 62.22, сравнение с 59.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF?

Самая низкая цена ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) за год составила 52.39. Сравнение с текущими 58.82 и 52.39 - 62.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TOLZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TOLZ?

В прошлом ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.14 и 10.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
58.66 58.86
Годовой диапазон
52.39 62.22
Предыдущее закрытие
59.14
Open
58.66
Bid
58.82
Ask
59.12
Low
58.66
High
58.86
Объем
11
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
-1.42%
6-месячное изменение
-4.96%
Годовое изменение
10.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%