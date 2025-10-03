TOLZ: ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
今日TOLZ汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点59.05和高点59.23进行交易。
关注ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TOLZ新闻
- 3 Forces Powering The Electrification Opportunity
- 2026 Midyear Outlook: Scarcity Vs. Abundance In The Age Of AI
- The Next Big Theme: July 2026
- AI Capex Risk Cuts Both Ways In The American Economy
- Equity Market Outlook Q3 2026
- Why U.S. And International Dividend Strategies Are Working Again
- Adding AI Resilience To Equity Portfolios
- Earnings Strength Keeps Us Risk-On
- Iran Conflict And Energy Markets: The Initial Response From Active Managers
- Interest Rate Rethink As Middle East Conflict Continues
- Mideast Shock Fuels Investing Themes
- A Wider Path To Growth
- A Broader Market Awakening
- Oil Surges, Stocks Slump: Markets Grapple With Iran Conflict
- The Infrastructure Buildout And The Skilled Trades We’re Missing
- The Next Big Theme: February 2026
- Energy, Infrastructure, Private Capital, Debasement Trade - 2026 Investment Themes Part 2
- Tapping Infrastructure's Potential
- Inside Hedge Fund Strategies: How They Work And Why Investors Are Paying Attention
- David Sykes On What Matters For Investors In 2026
- Trade Tensions And AI: The Big Market Themes For 2026
- Higher Rates, Higher Debt: The Infrastructure Opportunity
- Choke Points And Tariffs: Welcome To The Next Phase Of U.S.-China Trade Tensions
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
常见问题解答
TOLZ股票今天的价格是多少？
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF股票今天的定价为59.12。它在59.05 - 59.23范围内交易，昨天的收盘价为58.82，交易量达到9。TOLZ的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF股票是否支付股息？
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF目前的价值为59.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.88%和USD。实时查看图表以跟踪TOLZ走势。
如何购买TOLZ股票？
您可以以59.12的当前价格购买ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF股票。订单通常设置在59.12或59.42附近，而9和-0.10%显示市场活动。立即关注TOLZ的实时图表更新。
如何投资TOLZ股票？
投资ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF需要考虑年度范围52.39 - 62.22和当前价格59.12。许多人在以59.12或59.42下订单之前，会比较-0.92%和。实时查看TOLZ价格图表，了解每日变化。
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF的最高价格是62.22。在52.39 - 62.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF的绩效。
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF（TOLZ）的最低价格为52.39。将其与当前的59.12和52.39 - 62.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOLZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TOLZ股票是什么时候拆分的？
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.82和10.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 58.82
- 开盘价
- 59.18
- 卖价
- 59.12
- 买价
- 59.42
- 最低价
- 59.05
- 最高价
- 59.23
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.51%
- 月变化
- -0.92%
- 6个月变化
- -4.48%
- 年变化
- 10.88%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%