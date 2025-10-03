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TOLZ: ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

59.12 USD 0.30 (0.51%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TOLZ汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点59.05和高点59.23进行交易。

关注ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TOLZ新闻

常见问题解答

TOLZ股票今天的价格是多少？

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF股票今天的定价为59.12。它在59.05 - 59.23范围内交易，昨天的收盘价为58.82，交易量达到9。TOLZ的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF股票是否支付股息？

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF目前的价值为59.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.88%和USD。实时查看图表以跟踪TOLZ走势。

如何购买TOLZ股票？

您可以以59.12的当前价格购买ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF股票。订单通常设置在59.12或59.42附近，而9和-0.10%显示市场活动。立即关注TOLZ的实时图表更新。

如何投资TOLZ股票？

投资ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF需要考虑年度范围52.39 - 62.22和当前价格59.12。许多人在以59.12或59.42下订单之前，会比较-0.92%和。实时查看TOLZ价格图表，了解每日变化。

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF的最高价格是62.22。在52.39 - 62.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF的绩效。

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF（TOLZ）的最低价格为52.39。将其与当前的59.12和52.39 - 62.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOLZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TOLZ股票是什么时候拆分的？

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.82和10.88%中可见。

日范围
59.05 59.23
年范围
52.39 62.22
前一天收盘价
58.82
开盘价
59.18
卖价
59.12
买价
59.42
最低价
59.05
最高价
59.23
交易量
9
日变化
0.51%
月变化
-0.92%
6个月变化
-4.48%
年变化
10.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%