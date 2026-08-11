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TOLL: Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF
Курс TOLL за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.18, а максимальная — 40.18.
Следите за динамикой Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TOLL сегодня?
Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) сегодня оценивается на уровне 40.18. Инструмент торгуется в пределах 40.18 - 40.18, вчерашнее закрытие составило 39.92, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TOLL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF?
Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF в настоящее время оценивается в 40.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.98% и USD. Отслеживайте движения TOLL на графике в реальном времени.
Как купить акции TOLL?
Вы можете купить акции Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) по текущей цене 40.18. Ордера обычно размещаются около 40.18 или 40.48, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TOLL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TOLL?
Инвестирование в Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF предполагает учет годового диапазона 32.72 - 41.94 и текущей цены 40.18. Многие сравнивают 2.58% и 10.81% перед размещением ордеров на 40.18 или 40.48. Изучайте ежедневные изменения цены TOLL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF?
Самая высокая цена Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) за последний год составила 41.94. Акции заметно колебались в пределах 32.72 - 41.94, сравнение с 39.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF?
Самая низкая цена Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) за год составила 32.72. Сравнение с текущими 40.18 и 32.72 - 41.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TOLL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TOLL?
В прошлом Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.92 и 11.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.92
- Open
- 40.18
- Bid
- 40.18
- Ask
- 40.48
- Low
- 40.18
- High
- 40.18
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.65%
- Месячное изменение
- 2.58%
- 6-месячное изменение
- 10.81%
- Годовое изменение
- 11.98%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%