Курс TOLL за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.18, а максимальная — 40.18.

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