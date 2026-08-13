TOLL: Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF
今日TOLL汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点39.90和高点40.18进行交易。
关注Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TOLL股票今天的价格是多少？
Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF股票今天的定价为39.90。它在39.90 - 40.18范围内交易，昨天的收盘价为39.92，交易量达到14。TOLL的实时价格图表显示了这些更新。
Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF股票是否支付股息？
Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF目前的价值为39.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.20%和USD。实时查看图表以跟踪TOLL走势。
如何购买TOLL股票？
您可以以39.90的当前价格购买Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF股票。订单通常设置在39.90或40.20附近，而14和-0.70%显示市场活动。立即关注TOLL的实时图表更新。
如何投资TOLL股票？
投资Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF需要考虑年度范围32.72 - 41.94和当前价格39.90。许多人在以39.90或40.20下订单之前，会比较1.86%和。实时查看TOLL价格图表，了解每日变化。
Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF的最高价格是41.94。在32.72 - 41.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF的绩效。
Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF股票的最低价格是多少？
Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF（TOLL）的最低价格为32.72。将其与当前的39.90和32.72 - 41.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOLL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TOLL股票是什么时候拆分的？
Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.92和11.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.92
- 开盘价
- 40.18
- 卖价
- 39.90
- 买价
- 40.20
- 最低价
- 39.90
- 最高价
- 40.18
- 交易量
- 14
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 1.86%
- 6个月变化
- 10.04%
- 年变化
- 11.20%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%