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TOLL: Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF

39.90 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TOLL汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点39.90和高点40.18进行交易。

关注Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

TOLL股票今天的价格是多少？

Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF股票今天的定价为39.90。它在39.90 - 40.18范围内交易，昨天的收盘价为39.92，交易量达到14。TOLL的实时价格图表显示了这些更新。

Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF股票是否支付股息？

Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF目前的价值为39.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.20%和USD。实时查看图表以跟踪TOLL走势。

如何购买TOLL股票？

您可以以39.90的当前价格购买Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF股票。订单通常设置在39.90或40.20附近，而14和-0.70%显示市场活动。立即关注TOLL的实时图表更新。

如何投资TOLL股票？

投资Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF需要考虑年度范围32.72 - 41.94和当前价格39.90。许多人在以39.90或40.20下订单之前，会比较1.86%和。实时查看TOLL价格图表，了解每日变化。

Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF的最高价格是41.94。在32.72 - 41.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF的绩效。

Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF股票的最低价格是多少？

Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF（TOLL）的最低价格为32.72。将其与当前的39.90和32.72 - 41.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOLL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TOLL股票是什么时候拆分的？

Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.92和11.20%中可见。

日范围
39.90 40.18
年范围
32.72 41.94
前一天收盘价
39.92
开盘价
40.18
卖价
39.90
买价
40.20
最低价
39.90
最高价
40.18
交易量
14
日变化
-0.05%
月变化
1.86%
6个月变化
10.04%
年变化
11.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%