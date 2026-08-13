TOLL股票今天的价格是多少？ Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF股票今天的定价为39.90。它在39.90 - 40.18范围内交易，昨天的收盘价为39.92，交易量达到14。TOLL的实时价格图表显示了这些更新。

Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF股票是否支付股息？ Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF目前的价值为39.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.20%和USD。实时查看图表以跟踪TOLL走势。

如何购买TOLL股票？ 您可以以39.90的当前价格购买Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF股票。订单通常设置在39.90或40.20附近，而14和-0.70%显示市场活动。立即关注TOLL的实时图表更新。

如何投资TOLL股票？ 投资Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF需要考虑年度范围32.72 - 41.94和当前价格39.90。许多人在以39.90或40.20下订单之前，会比较1.86%和。实时查看TOLL价格图表，了解每日变化。

Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF的最高价格是41.94。在32.72 - 41.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF的绩效。

Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF股票的最低价格是多少？ Tema ETF Trust Tema Monopolies and Oligopolies ETF（TOLL）的最低价格为32.72。将其与当前的39.90和32.72 - 41.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOLL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。