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TOK: iShares MSCI Kokusai ETF
Курс TOK за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 155.06, а максимальная — 156.16.
Следите за динамикой iShares MSCI Kokusai ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TOK сегодня?
iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) сегодня оценивается на уровне 155.76. Инструмент торгуется в пределах 155.06 - 156.16, вчерашнее закрытие составило 155.71, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TOK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Kokusai ETF?
iShares MSCI Kokusai ETF в настоящее время оценивается в 155.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.90% и USD. Отслеживайте движения TOK на графике в реальном времени.
Как купить акции TOK?
Вы можете купить акции iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) по текущей цене 155.76. Ордера обычно размещаются около 155.76 или 156.06, тогда как 7 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TOK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TOK?
Инвестирование в iShares MSCI Kokusai ETF предполагает учет годового диапазона 128.80 - 156.16 и текущей цены 155.76. Многие сравнивают 2.82% и 10.93% перед размещением ордеров на 155.76 или 156.06. Изучайте ежедневные изменения цены TOK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Kokusai ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) за последний год составила 156.16. Акции заметно колебались в пределах 128.80 - 156.16, сравнение с 155.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Kokusai ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Kokusai ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) за год составила 128.80. Сравнение с текущими 155.76 и 128.80 - 156.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TOK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TOK?
В прошлом iShares MSCI Kokusai ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 155.71 и 20.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 155.71
- Open
- 155.06
- Bid
- 155.76
- Ask
- 156.06
- Low
- 155.06
- High
- 156.16
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 2.82%
- 6-месячное изменение
- 10.93%
- Годовое изменение
- 20.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%