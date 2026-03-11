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TOK: iShares MSCI Kokusai ETF

155.76 USD 0.05 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TOK за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 155.06, а максимальная — 156.16.

Следите за динамикой iShares MSCI Kokusai ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TOK сегодня?

iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) сегодня оценивается на уровне 155.76. Инструмент торгуется в пределах 155.06 - 156.16, вчерашнее закрытие составило 155.71, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TOK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Kokusai ETF?

iShares MSCI Kokusai ETF в настоящее время оценивается в 155.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.90% и USD. Отслеживайте движения TOK на графике в реальном времени.

Как купить акции TOK?

Вы можете купить акции iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) по текущей цене 155.76. Ордера обычно размещаются около 155.76 или 156.06, тогда как 7 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TOK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TOK?

Инвестирование в iShares MSCI Kokusai ETF предполагает учет годового диапазона 128.80 - 156.16 и текущей цены 155.76. Многие сравнивают 2.82% и 10.93% перед размещением ордеров на 155.76 или 156.06. Изучайте ежедневные изменения цены TOK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Kokusai ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) за последний год составила 156.16. Акции заметно колебались в пределах 128.80 - 156.16, сравнение с 155.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Kokusai ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Kokusai ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) за год составила 128.80. Сравнение с текущими 155.76 и 128.80 - 156.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TOK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TOK?

В прошлом iShares MSCI Kokusai ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 155.71 и 20.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
155.06 156.16
Годовой диапазон
128.80 156.16
Предыдущее закрытие
155.71
Open
155.06
Bid
155.76
Ask
156.06
Low
155.06
High
156.16
Объем
7
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
2.82%
6-месячное изменение
10.93%
Годовое изменение
20.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%