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TOK: iShares MSCI Kokusai ETF

156.00 USD 0.24 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TOK汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点156.00和高点156.00进行交易。

关注iShares MSCI Kokusai ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TOK新闻

常见问题解答

TOK股票今天的价格是多少？

iShares MSCI Kokusai ETF股票今天的定价为156.00。它在156.00 - 156.00范围内交易，昨天的收盘价为155.76，交易量达到1。TOK的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI Kokusai ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI Kokusai ETF目前的价值为156.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.09%和USD。实时查看图表以跟踪TOK走势。

如何购买TOK股票？

您可以以156.00的当前价格购买iShares MSCI Kokusai ETF股票。订单通常设置在156.00或156.30附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TOK的实时图表更新。

如何投资TOK股票？

投资iShares MSCI Kokusai ETF需要考虑年度范围128.80 - 156.16和当前价格156.00。许多人在以156.00或156.30下订单之前，会比较2.98%和。实时查看TOK价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI Kokusai ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI Kokusai ETF的最高价格是156.16。在128.80 - 156.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI Kokusai ETF的绩效。

iShares MSCI Kokusai ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI Kokusai ETF（TOK）的最低价格为128.80。将其与当前的156.00和128.80 - 156.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TOK股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI Kokusai ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、155.76和21.09%中可见。

日范围
156.00 156.00
年范围
128.80 156.16
前一天收盘价
155.76
开盘价
156.00
卖价
156.00
买价
156.30
最低价
156.00
最高价
156.00
交易量
1
日变化
0.15%
月变化
2.98%
6个月变化
11.10%
年变化
21.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%