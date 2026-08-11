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TNUK: Tortoise Nuclear Renaissance ETF

24.46 USD 0.07 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TNUK за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.46, а максимальная — 24.46.

Следите за динамикой Tortoise Nuclear Renaissance ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TNUK сегодня?

Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) сегодня оценивается на уровне 24.46. Инструмент торгуется в пределах 24.46 - 24.46, вчерашнее закрытие составило 24.53, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TNUK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tortoise Nuclear Renaissance ETF?

Tortoise Nuclear Renaissance ETF в настоящее время оценивается в 24.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.70% и USD. Отслеживайте движения TNUK на графике в реальном времени.

Как купить акции TNUK?

Вы можете купить акции Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) по текущей цене 24.46. Ордера обычно размещаются около 24.46 или 24.76, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TNUK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TNUK?

Инвестирование в Tortoise Nuclear Renaissance ETF предполагает учет годового диапазона 22.47 - 32.79 и текущей цены 24.46. Многие сравнивают 2.43% и -13.32% перед размещением ордеров на 24.46 или 24.76. Изучайте ежедневные изменения цены TNUK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tortoise Nuclear Renaissance ETF?

Самая высокая цена Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) за последний год составила 32.79. Акции заметно колебались в пределах 22.47 - 32.79, сравнение с 24.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tortoise Nuclear Renaissance ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tortoise Nuclear Renaissance ETF?

Самая низкая цена Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) за год составила 22.47. Сравнение с текущими 24.46 и 22.47 - 32.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TNUK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TNUK?

В прошлом Tortoise Nuclear Renaissance ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.53 и -3.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.46 24.46
Годовой диапазон
22.47 32.79
Предыдущее закрытие
24.53
Open
24.46
Bid
24.46
Ask
24.76
Low
24.46
High
24.46
Объем
1
Дневное изменение
-0.29%
Месячное изменение
2.43%
6-месячное изменение
-13.32%
Годовое изменение
-3.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%