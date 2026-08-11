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TNUK: Tortoise Nuclear Renaissance ETF
Курс TNUK за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.46, а максимальная — 24.46.
Следите за динамикой Tortoise Nuclear Renaissance ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TNUK сегодня?
Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) сегодня оценивается на уровне 24.46. Инструмент торгуется в пределах 24.46 - 24.46, вчерашнее закрытие составило 24.53, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TNUK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tortoise Nuclear Renaissance ETF?
Tortoise Nuclear Renaissance ETF в настоящее время оценивается в 24.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.70% и USD. Отслеживайте движения TNUK на графике в реальном времени.
Как купить акции TNUK?
Вы можете купить акции Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) по текущей цене 24.46. Ордера обычно размещаются около 24.46 или 24.76, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TNUK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TNUK?
Инвестирование в Tortoise Nuclear Renaissance ETF предполагает учет годового диапазона 22.47 - 32.79 и текущей цены 24.46. Многие сравнивают 2.43% и -13.32% перед размещением ордеров на 24.46 или 24.76. Изучайте ежедневные изменения цены TNUK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tortoise Nuclear Renaissance ETF?
Самая высокая цена Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) за последний год составила 32.79. Акции заметно колебались в пределах 22.47 - 32.79, сравнение с 24.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tortoise Nuclear Renaissance ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tortoise Nuclear Renaissance ETF?
Самая низкая цена Tortoise Nuclear Renaissance ETF (TNUK) за год составила 22.47. Сравнение с текущими 24.46 и 22.47 - 32.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TNUK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TNUK?
В прошлом Tortoise Nuclear Renaissance ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.53 и -3.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.53
- Open
- 24.46
- Bid
- 24.46
- Ask
- 24.76
- Low
- 24.46
- High
- 24.46
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 2.43%
- 6-месячное изменение
- -13.32%
- Годовое изменение
- -3.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%