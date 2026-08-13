TNUK: Tortoise Nuclear Renaissance ETF
今日TNUK汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点24.54和高点24.84进行交易。
关注Tortoise Nuclear Renaissance ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TNUK股票今天的价格是多少？
Tortoise Nuclear Renaissance ETF股票今天的定价为24.54。它在24.54 - 24.84范围内交易，昨天的收盘价为24.46，交易量达到5。TNUK的实时价格图表显示了这些更新。
Tortoise Nuclear Renaissance ETF股票是否支付股息？
Tortoise Nuclear Renaissance ETF目前的价值为24.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.39%和USD。实时查看图表以跟踪TNUK走势。
如何购买TNUK股票？
您可以以24.54的当前价格购买Tortoise Nuclear Renaissance ETF股票。订单通常设置在24.54或24.84附近，而5和-1.21%显示市场活动。立即关注TNUK的实时图表更新。
如何投资TNUK股票？
投资Tortoise Nuclear Renaissance ETF需要考虑年度范围22.47 - 32.79和当前价格24.54。许多人在以24.54或24.84下订单之前，会比较2.76%和。实时查看TNUK价格图表，了解每日变化。
Tortoise Nuclear Renaissance ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tortoise Nuclear Renaissance ETF的最高价格是32.79。在22.47 - 32.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tortoise Nuclear Renaissance ETF的绩效。
Tortoise Nuclear Renaissance ETF股票的最低价格是多少？
Tortoise Nuclear Renaissance ETF（TNUK）的最低价格为22.47。将其与当前的24.54和22.47 - 32.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TNUK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TNUK股票是什么时候拆分的？
Tortoise Nuclear Renaissance ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.46和-3.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.46
- 开盘价
- 24.84
- 卖价
- 24.54
- 买价
- 24.84
- 最低价
- 24.54
- 最高价
- 24.84
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 2.76%
- 6个月变化
- -13.04%
- 年变化
- -3.39%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%