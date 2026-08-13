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TNUK: Tortoise Nuclear Renaissance ETF

24.54 USD 0.08 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TNUK汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点24.54和高点24.84进行交易。

关注Tortoise Nuclear Renaissance ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TNUK股票今天的价格是多少？

Tortoise Nuclear Renaissance ETF股票今天的定价为24.54。它在24.54 - 24.84范围内交易，昨天的收盘价为24.46，交易量达到5。TNUK的实时价格图表显示了这些更新。

Tortoise Nuclear Renaissance ETF股票是否支付股息？

Tortoise Nuclear Renaissance ETF目前的价值为24.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.39%和USD。实时查看图表以跟踪TNUK走势。

如何购买TNUK股票？

您可以以24.54的当前价格购买Tortoise Nuclear Renaissance ETF股票。订单通常设置在24.54或24.84附近，而5和-1.21%显示市场活动。立即关注TNUK的实时图表更新。

如何投资TNUK股票？

投资Tortoise Nuclear Renaissance ETF需要考虑年度范围22.47 - 32.79和当前价格24.54。许多人在以24.54或24.84下订单之前，会比较2.76%和。实时查看TNUK价格图表，了解每日变化。

Tortoise Nuclear Renaissance ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tortoise Nuclear Renaissance ETF的最高价格是32.79。在22.47 - 32.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tortoise Nuclear Renaissance ETF的绩效。

Tortoise Nuclear Renaissance ETF股票的最低价格是多少？

Tortoise Nuclear Renaissance ETF（TNUK）的最低价格为22.47。将其与当前的24.54和22.47 - 32.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TNUK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TNUK股票是什么时候拆分的？

Tortoise Nuclear Renaissance ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.46和-3.39%中可见。

日范围
24.54 24.84
年范围
22.47 32.79
前一天收盘价
24.46
开盘价
24.84
卖价
24.54
买价
24.84
最低价
24.54
最高价
24.84
交易量
5
日变化
0.33%
月变化
2.76%
6个月变化
-13.04%
年变化
-3.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%