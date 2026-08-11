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TNGY: Tortoise Energy Fund

10.55 USD 0.42 (4.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TNGY за сегодня изменился на 4.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.43, а максимальная — 10.58.

Следите за динамикой Tortoise Energy Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TNGY сегодня?

Tortoise Energy Fund (TNGY) сегодня оценивается на уровне 10.55. Инструмент торгуется в пределах 10.43 - 10.58, вчерашнее закрытие составило 10.13, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TNGY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tortoise Energy Fund?

Tortoise Energy Fund в настоящее время оценивается в 10.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.70% и USD. Отслеживайте движения TNGY на графике в реальном времени.

Как купить акции TNGY?

Вы можете купить акции Tortoise Energy Fund (TNGY) по текущей цене 10.55. Ордера обычно размещаются около 10.55 или 10.85, тогда как 47 и 1.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TNGY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TNGY?

Инвестирование в Tortoise Energy Fund предполагает учет годового диапазона 8.81 - 10.93 и текущей цены 10.55. Многие сравнивают 2.53% и 2.63% перед размещением ордеров на 10.55 или 10.85. Изучайте ежедневные изменения цены TNGY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tortoise Energy Fund?

Самая высокая цена Tortoise Energy Fund (TNGY) за последний год составила 10.93. Акции заметно колебались в пределах 8.81 - 10.93, сравнение с 10.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tortoise Energy Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tortoise Energy Fund?

Самая низкая цена Tortoise Energy Fund (TNGY) за год составила 8.81. Сравнение с текущими 10.55 и 8.81 - 10.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TNGY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TNGY?

В прошлом Tortoise Energy Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.13 и 16.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.43 10.58
Годовой диапазон
8.81 10.93
Предыдущее закрытие
10.13
Open
10.44
Bid
10.55
Ask
10.85
Low
10.43
High
10.58
Объем
47
Дневное изменение
4.15%
Месячное изменение
2.53%
6-месячное изменение
2.63%
Годовое изменение
16.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%