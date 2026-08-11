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TNGY: Tortoise Energy Fund
Курс TNGY за сегодня изменился на 4.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.43, а максимальная — 10.58.
Следите за динамикой Tortoise Energy Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TNGY сегодня?
Tortoise Energy Fund (TNGY) сегодня оценивается на уровне 10.55. Инструмент торгуется в пределах 10.43 - 10.58, вчерашнее закрытие составило 10.13, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TNGY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tortoise Energy Fund?
Tortoise Energy Fund в настоящее время оценивается в 10.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.70% и USD. Отслеживайте движения TNGY на графике в реальном времени.
Как купить акции TNGY?
Вы можете купить акции Tortoise Energy Fund (TNGY) по текущей цене 10.55. Ордера обычно размещаются около 10.55 или 10.85, тогда как 47 и 1.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TNGY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TNGY?
Инвестирование в Tortoise Energy Fund предполагает учет годового диапазона 8.81 - 10.93 и текущей цены 10.55. Многие сравнивают 2.53% и 2.63% перед размещением ордеров на 10.55 или 10.85. Изучайте ежедневные изменения цены TNGY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tortoise Energy Fund?
Самая высокая цена Tortoise Energy Fund (TNGY) за последний год составила 10.93. Акции заметно колебались в пределах 8.81 - 10.93, сравнение с 10.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tortoise Energy Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tortoise Energy Fund?
Самая низкая цена Tortoise Energy Fund (TNGY) за год составила 8.81. Сравнение с текущими 10.55 и 8.81 - 10.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TNGY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TNGY?
В прошлом Tortoise Energy Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.13 и 16.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.13
- Open
- 10.44
- Bid
- 10.55
- Ask
- 10.85
- Low
- 10.43
- High
- 10.58
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- 4.15%
- Месячное изменение
- 2.53%
- 6-месячное изменение
- 2.63%
- Годовое изменение
- 16.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%