Курс TNGY за сегодня изменился на 4.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.43, а максимальная — 10.58.

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