TNGY: Tortoise Energy Fund
今日TNGY汇率已更改1.61%。当日，交易品种以低点10.57和高点10.74进行交易。
关注Tortoise Energy Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TNGY股票今天的价格是多少？
Tortoise Energy Fund股票今天的定价为10.72。它在10.57 - 10.74范围内交易，昨天的收盘价为10.55，交易量达到69。TNGY的实时价格图表显示了这些更新。
Tortoise Energy Fund股票是否支付股息？
Tortoise Energy Fund目前的价值为10.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.58%和USD。实时查看图表以跟踪TNGY走势。
如何购买TNGY股票？
您可以以10.72的当前价格购买Tortoise Energy Fund股票。订单通常设置在10.72或11.02附近，而69和1.42%显示市场活动。立即关注TNGY的实时图表更新。
如何投资TNGY股票？
投资Tortoise Energy Fund需要考虑年度范围8.81 - 10.93和当前价格10.72。许多人在以10.72或11.02下订单之前，会比较4.18%和。实时查看TNGY价格图表，了解每日变化。
Tortoise Energy Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tortoise Energy Fund的最高价格是10.93。在8.81 - 10.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tortoise Energy Fund的绩效。
Tortoise Energy Fund股票的最低价格是多少？
Tortoise Energy Fund（TNGY）的最低价格为8.81。将其与当前的10.72和8.81 - 10.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TNGY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TNGY股票是什么时候拆分的？
Tortoise Energy Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.55和18.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.55
- 开盘价
- 10.57
- 卖价
- 10.72
- 买价
- 11.02
- 最低价
- 10.57
- 最高价
- 10.74
- 交易量
- 69
- 日变化
- 1.61%
- 月变化
- 4.18%
- 6个月变化
- 4.28%
- 年变化
- 18.58%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%