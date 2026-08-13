报价部分
货币 / TNGY
回到股票

TNGY: Tortoise Energy Fund

10.72 USD 0.17 (1.61%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TNGY汇率已更改1.61%。当日，交易品种以低点10.57和高点10.74进行交易。

关注Tortoise Energy Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TNGY股票今天的价格是多少？

Tortoise Energy Fund股票今天的定价为10.72。它在10.57 - 10.74范围内交易，昨天的收盘价为10.55，交易量达到69。TNGY的实时价格图表显示了这些更新。

Tortoise Energy Fund股票是否支付股息？

Tortoise Energy Fund目前的价值为10.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.58%和USD。实时查看图表以跟踪TNGY走势。

如何购买TNGY股票？

您可以以10.72的当前价格购买Tortoise Energy Fund股票。订单通常设置在10.72或11.02附近，而69和1.42%显示市场活动。立即关注TNGY的实时图表更新。

如何投资TNGY股票？

投资Tortoise Energy Fund需要考虑年度范围8.81 - 10.93和当前价格10.72。许多人在以10.72或11.02下订单之前，会比较4.18%和。实时查看TNGY价格图表，了解每日变化。

Tortoise Energy Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tortoise Energy Fund的最高价格是10.93。在8.81 - 10.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tortoise Energy Fund的绩效。

Tortoise Energy Fund股票的最低价格是多少？

Tortoise Energy Fund（TNGY）的最低价格为8.81。将其与当前的10.72和8.81 - 10.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TNGY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TNGY股票是什么时候拆分的？

Tortoise Energy Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.55和18.58%中可见。

日范围
10.57 10.74
年范围
8.81 10.93
前一天收盘价
10.55
开盘价
10.57
卖价
10.72
买价
11.02
最低价
10.57
最高价
10.74
交易量
69
日变化
1.61%
月变化
4.18%
6个月变化
4.28%
年变化
18.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%