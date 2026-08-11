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TMVE: Thrivent Mid Cap Value ETF

18.10 USD 0.04 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TMVE за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.09, а максимальная — 18.10.

Следите за динамикой Thrivent Mid Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TMVE сегодня?

Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) сегодня оценивается на уровне 18.10. Инструмент торгуется в пределах 18.09 - 18.10, вчерашнее закрытие составило 18.14, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMVE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Thrivent Mid Cap Value ETF?

Thrivent Mid Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 18.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.04% и USD. Отслеживайте движения TMVE на графике в реальном времени.

Как купить акции TMVE?

Вы можете купить акции Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) по текущей цене 18.10. Ордера обычно размещаются около 18.10 или 18.40, тогда как 4 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMVE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TMVE?

Инвестирование в Thrivent Mid Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 14.26 - 18.18 и текущей цены 18.10. Многие сравнивают 1.40% и 9.63% перед размещением ордеров на 18.10 или 18.40. Изучайте ежедневные изменения цены TMVE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Thrivent Mid Cap Value ETF?

Самая высокая цена Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) за последний год составила 18.18. Акции заметно колебались в пределах 14.26 - 18.18, сравнение с 18.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Thrivent Mid Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Thrivent Mid Cap Value ETF?

Самая низкая цена Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) за год составила 14.26. Сравнение с текущими 18.10 и 14.26 - 18.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMVE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TMVE?

В прошлом Thrivent Mid Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.14 и 26.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.09 18.10
Годовой диапазон
14.26 18.18
Предыдущее закрытие
18.14
Open
18.09
Bid
18.10
Ask
18.40
Low
18.09
High
18.10
Объем
4
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
1.40%
6-месячное изменение
9.63%
Годовое изменение
26.04%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%