- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TMVE: Thrivent Mid Cap Value ETF
Курс TMVE за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.09, а максимальная — 18.10.
Следите за динамикой Thrivent Mid Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TMVE сегодня?
Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) сегодня оценивается на уровне 18.10. Инструмент торгуется в пределах 18.09 - 18.10, вчерашнее закрытие составило 18.14, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMVE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Thrivent Mid Cap Value ETF?
Thrivent Mid Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 18.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.04% и USD. Отслеживайте движения TMVE на графике в реальном времени.
Как купить акции TMVE?
Вы можете купить акции Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) по текущей цене 18.10. Ордера обычно размещаются около 18.10 или 18.40, тогда как 4 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMVE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TMVE?
Инвестирование в Thrivent Mid Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 14.26 - 18.18 и текущей цены 18.10. Многие сравнивают 1.40% и 9.63% перед размещением ордеров на 18.10 или 18.40. Изучайте ежедневные изменения цены TMVE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Thrivent Mid Cap Value ETF?
Самая высокая цена Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) за последний год составила 18.18. Акции заметно колебались в пределах 14.26 - 18.18, сравнение с 18.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Thrivent Mid Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Thrivent Mid Cap Value ETF?
Самая низкая цена Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) за год составила 14.26. Сравнение с текущими 18.10 и 14.26 - 18.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMVE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TMVE?
В прошлом Thrivent Mid Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.14 и 26.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.14
- Open
- 18.09
- Bid
- 18.10
- Ask
- 18.40
- Low
- 18.09
- High
- 18.10
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 1.40%
- 6-месячное изменение
- 9.63%
- Годовое изменение
- 26.04%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%