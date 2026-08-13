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TMVE: Thrivent Mid Cap Value ETF

18.12 USD 0.02 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TMVE汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点18.12和高点18.18进行交易。

关注Thrivent Mid Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TMVE股票今天的价格是多少？

Thrivent Mid Cap Value ETF股票今天的定价为18.12。它在18.12 - 18.18范围内交易，昨天的收盘价为18.10，交易量达到7。TMVE的实时价格图表显示了这些更新。

Thrivent Mid Cap Value ETF股票是否支付股息？

Thrivent Mid Cap Value ETF目前的价值为18.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.18%和USD。实时查看图表以跟踪TMVE走势。

如何购买TMVE股票？

您可以以18.12的当前价格购买Thrivent Mid Cap Value ETF股票。订单通常设置在18.12或18.42附近，而7和-0.33%显示市场活动。立即关注TMVE的实时图表更新。

如何投资TMVE股票？

投资Thrivent Mid Cap Value ETF需要考虑年度范围14.26 - 18.18和当前价格18.12。许多人在以18.12或18.42下订单之前，会比较1.51%和。实时查看TMVE价格图表，了解每日变化。

Thrivent Mid Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Thrivent Mid Cap Value ETF的最高价格是18.18。在14.26 - 18.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Thrivent Mid Cap Value ETF的绩效。

Thrivent Mid Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

Thrivent Mid Cap Value ETF（TMVE）的最低价格为14.26。将其与当前的18.12和14.26 - 18.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMVE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TMVE股票是什么时候拆分的？

Thrivent Mid Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.10和26.18%中可见。

日范围
18.12 18.18
年范围
14.26 18.18
前一天收盘价
18.10
开盘价
18.18
卖价
18.12
买价
18.42
最低价
18.12
最高价
18.18
交易量
7
日变化
0.11%
月变化
1.51%
6个月变化
9.75%
年变化
26.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%