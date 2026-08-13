TMVE: Thrivent Mid Cap Value ETF
今日TMVE汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点18.12和高点18.18进行交易。
关注Thrivent Mid Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TMVE股票今天的价格是多少？
Thrivent Mid Cap Value ETF股票今天的定价为18.12。它在18.12 - 18.18范围内交易，昨天的收盘价为18.10，交易量达到7。TMVE的实时价格图表显示了这些更新。
Thrivent Mid Cap Value ETF股票是否支付股息？
Thrivent Mid Cap Value ETF目前的价值为18.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.18%和USD。实时查看图表以跟踪TMVE走势。
如何购买TMVE股票？
您可以以18.12的当前价格购买Thrivent Mid Cap Value ETF股票。订单通常设置在18.12或18.42附近，而7和-0.33%显示市场活动。立即关注TMVE的实时图表更新。
如何投资TMVE股票？
投资Thrivent Mid Cap Value ETF需要考虑年度范围14.26 - 18.18和当前价格18.12。许多人在以18.12或18.42下订单之前，会比较1.51%和。实时查看TMVE价格图表，了解每日变化。
Thrivent Mid Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Thrivent Mid Cap Value ETF的最高价格是18.18。在14.26 - 18.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Thrivent Mid Cap Value ETF的绩效。
Thrivent Mid Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
Thrivent Mid Cap Value ETF（TMVE）的最低价格为14.26。将其与当前的18.12和14.26 - 18.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMVE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TMVE股票是什么时候拆分的？
Thrivent Mid Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.10和26.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.10
- 开盘价
- 18.18
- 卖价
- 18.12
- 买价
- 18.42
- 最低价
- 18.12
- 最高价
- 18.18
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 1.51%
- 6个月变化
- 9.75%
- 年变化
- 26.18%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%