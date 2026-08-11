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TMLP: Tortoise MLP ETF

29.72 USD 0.22 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TMLP за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.56, а максимальная — 29.72.

Следите за динамикой Tortoise MLP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TMLP сегодня?

Tortoise MLP ETF (TMLP) сегодня оценивается на уровне 29.72. Инструмент торгуется в пределах 29.56 - 29.72, вчерашнее закрытие составило 29.50, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMLP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tortoise MLP ETF?

Tortoise MLP ETF в настоящее время оценивается в 29.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.41% и USD. Отслеживайте движения TMLP на графике в реальном времени.

Как купить акции TMLP?

Вы можете купить акции Tortoise MLP ETF (TMLP) по текущей цене 29.72. Ордера обычно размещаются около 29.72 или 30.02, тогда как 6 и 0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMLP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TMLP?

Инвестирование в Tortoise MLP ETF предполагает учет годового диапазона 24.92 - 30.16 и текущей цены 29.72. Многие сравнивают 0.81% и 3.34% перед размещением ордеров на 29.72 или 30.02. Изучайте ежедневные изменения цены TMLP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tortoise MLP ETF?

Самая высокая цена Tortoise MLP ETF (TMLP) за последний год составила 30.16. Акции заметно колебались в пределах 24.92 - 30.16, сравнение с 29.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tortoise MLP ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tortoise MLP ETF?

Самая низкая цена Tortoise MLP ETF (TMLP) за год составила 24.92. Сравнение с текущими 29.72 и 24.92 - 30.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMLP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TMLP?

В прошлом Tortoise MLP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.50 и 18.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.56 29.72
Годовой диапазон
24.92 30.16
Предыдущее закрытие
29.50
Open
29.58
Bid
29.72
Ask
30.02
Low
29.56
High
29.72
Объем
6
Дневное изменение
0.75%
Месячное изменение
0.81%
6-месячное изменение
3.34%
Годовое изменение
18.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%