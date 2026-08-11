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TMLP: Tortoise MLP ETF
Курс TMLP за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.56, а максимальная — 29.72.
Следите за динамикой Tortoise MLP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TMLP сегодня?
Tortoise MLP ETF (TMLP) сегодня оценивается на уровне 29.72. Инструмент торгуется в пределах 29.56 - 29.72, вчерашнее закрытие составило 29.50, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMLP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tortoise MLP ETF?
Tortoise MLP ETF в настоящее время оценивается в 29.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.41% и USD. Отслеживайте движения TMLP на графике в реальном времени.
Как купить акции TMLP?
Вы можете купить акции Tortoise MLP ETF (TMLP) по текущей цене 29.72. Ордера обычно размещаются около 29.72 или 30.02, тогда как 6 и 0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMLP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TMLP?
Инвестирование в Tortoise MLP ETF предполагает учет годового диапазона 24.92 - 30.16 и текущей цены 29.72. Многие сравнивают 0.81% и 3.34% перед размещением ордеров на 29.72 или 30.02. Изучайте ежедневные изменения цены TMLP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tortoise MLP ETF?
Самая высокая цена Tortoise MLP ETF (TMLP) за последний год составила 30.16. Акции заметно колебались в пределах 24.92 - 30.16, сравнение с 29.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tortoise MLP ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tortoise MLP ETF?
Самая низкая цена Tortoise MLP ETF (TMLP) за год составила 24.92. Сравнение с текущими 29.72 и 24.92 - 30.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMLP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TMLP?
В прошлом Tortoise MLP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.50 и 18.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.50
- Open
- 29.58
- Bid
- 29.72
- Ask
- 30.02
- Low
- 29.56
- High
- 29.72
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.75%
- Месячное изменение
- 0.81%
- 6-месячное изменение
- 3.34%
- Годовое изменение
- 18.41%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%