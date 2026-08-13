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TMLP: Tortoise MLP ETF

29.88 USD 0.16 (0.54%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TMLP汇率已更改0.54%。当日，交易品种以低点29.75和高点29.88进行交易。

关注Tortoise MLP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TMLP股票今天的价格是多少？

Tortoise MLP ETF股票今天的定价为29.88。它在29.75 - 29.88范围内交易，昨天的收盘价为29.72，交易量达到5。TMLP的实时价格图表显示了这些更新。

Tortoise MLP ETF股票是否支付股息？

Tortoise MLP ETF目前的价值为29.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.04%和USD。实时查看图表以跟踪TMLP走势。

如何购买TMLP股票？

您可以以29.88的当前价格购买Tortoise MLP ETF股票。订单通常设置在29.88或30.18附近，而5和0.44%显示市场活动。立即关注TMLP的实时图表更新。

如何投资TMLP股票？

投资Tortoise MLP ETF需要考虑年度范围24.92 - 30.16和当前价格29.88。许多人在以29.88或30.18下订单之前，会比较1.36%和。实时查看TMLP价格图表，了解每日变化。

Tortoise MLP ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tortoise MLP ETF的最高价格是30.16。在24.92 - 30.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tortoise MLP ETF的绩效。

Tortoise MLP ETF股票的最低价格是多少？

Tortoise MLP ETF（TMLP）的最低价格为24.92。将其与当前的29.88和24.92 - 30.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMLP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TMLP股票是什么时候拆分的？

Tortoise MLP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.72和19.04%中可见。

日范围
29.75 29.88
年范围
24.92 30.16
前一天收盘价
29.72
开盘价
29.75
卖价
29.88
买价
30.18
最低价
29.75
最高价
29.88
交易量
5
日变化
0.54%
月变化
1.36%
6个月变化
3.89%
年变化
19.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%