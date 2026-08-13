TMLP: Tortoise MLP ETF
今日TMLP汇率已更改0.54%。当日，交易品种以低点29.75和高点29.88进行交易。
关注Tortoise MLP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TMLP股票今天的价格是多少？
Tortoise MLP ETF股票今天的定价为29.88。它在29.75 - 29.88范围内交易，昨天的收盘价为29.72，交易量达到5。TMLP的实时价格图表显示了这些更新。
Tortoise MLP ETF股票是否支付股息？
Tortoise MLP ETF目前的价值为29.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.04%和USD。实时查看图表以跟踪TMLP走势。
如何购买TMLP股票？
您可以以29.88的当前价格购买Tortoise MLP ETF股票。订单通常设置在29.88或30.18附近，而5和0.44%显示市场活动。立即关注TMLP的实时图表更新。
如何投资TMLP股票？
投资Tortoise MLP ETF需要考虑年度范围24.92 - 30.16和当前价格29.88。许多人在以29.88或30.18下订单之前，会比较1.36%和。实时查看TMLP价格图表，了解每日变化。
Tortoise MLP ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tortoise MLP ETF的最高价格是30.16。在24.92 - 30.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tortoise MLP ETF的绩效。
Tortoise MLP ETF股票的最低价格是多少？
Tortoise MLP ETF（TMLP）的最低价格为24.92。将其与当前的29.88和24.92 - 30.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMLP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TMLP股票是什么时候拆分的？
Tortoise MLP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.72和19.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.72
- 开盘价
- 29.75
- 卖价
- 29.88
- 买价
- 30.18
- 最低价
- 29.75
- 最高价
- 29.88
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.54%
- 月变化
- 1.36%
- 6个月变化
- 3.89%
- 年变化
- 19.04%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%