Курс TMED за сегодня изменился на 1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.17, а максимальная — 35.31.

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