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TMED: Trimedyne Inc.

35.31 USD 0.41 (1.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TMED за сегодня изменился на 1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.17, а максимальная — 35.31.

Следите за динамикой Trimedyne Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TMED сегодня?

Trimedyne Inc. (TMED) сегодня оценивается на уровне 35.31. Инструмент торгуется в пределах 35.17 - 35.31, вчерашнее закрытие составило 34.90, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMED в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trimedyne Inc.?

Trimedyne Inc. в настоящее время оценивается в 35.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 39.18% и USD. Отслеживайте движения TMED на графике в реальном времени.

Как купить акции TMED?

Вы можете купить акции Trimedyne Inc. (TMED) по текущей цене 35.31. Ордера обычно размещаются около 35.31 или 35.61, тогда как 13 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMED на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TMED?

Инвестирование в Trimedyne Inc. предполагает учет годового диапазона 25.37 - 35.68 и текущей цены 35.31. Многие сравнивают 4.31% и 17.43% перед размещением ордеров на 35.31 или 35.61. Изучайте ежедневные изменения цены TMED на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Trimedyne Inc.?

Самая высокая цена Trimedyne Inc. (TMED) за последний год составила 35.68. Акции заметно колебались в пределах 25.37 - 35.68, сравнение с 34.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trimedyne Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Trimedyne Inc.?

Самая низкая цена Trimedyne Inc. (TMED) за год составила 25.37. Сравнение с текущими 35.31 и 25.37 - 35.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMED во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TMED?

В прошлом Trimedyne Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.90 и 39.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.17 35.31
Годовой диапазон
25.37 35.68
Предыдущее закрытие
34.90
Open
35.17
Bid
35.31
Ask
35.61
Low
35.17
High
35.31
Объем
13
Дневное изменение
1.17%
Месячное изменение
4.31%
6-месячное изменение
17.43%
Годовое изменение
39.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%