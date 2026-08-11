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TMED: Trimedyne Inc.
Курс TMED за сегодня изменился на 1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.17, а максимальная — 35.31.
Следите за динамикой Trimedyne Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TMED сегодня?
Trimedyne Inc. (TMED) сегодня оценивается на уровне 35.31. Инструмент торгуется в пределах 35.17 - 35.31, вчерашнее закрытие составило 34.90, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMED в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trimedyne Inc.?
Trimedyne Inc. в настоящее время оценивается в 35.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 39.18% и USD. Отслеживайте движения TMED на графике в реальном времени.
Как купить акции TMED?
Вы можете купить акции Trimedyne Inc. (TMED) по текущей цене 35.31. Ордера обычно размещаются около 35.31 или 35.61, тогда как 13 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMED на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TMED?
Инвестирование в Trimedyne Inc. предполагает учет годового диапазона 25.37 - 35.68 и текущей цены 35.31. Многие сравнивают 4.31% и 17.43% перед размещением ордеров на 35.31 или 35.61. Изучайте ежедневные изменения цены TMED на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Trimedyne Inc.?
Самая высокая цена Trimedyne Inc. (TMED) за последний год составила 35.68. Акции заметно колебались в пределах 25.37 - 35.68, сравнение с 34.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trimedyne Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Trimedyne Inc.?
Самая низкая цена Trimedyne Inc. (TMED) за год составила 25.37. Сравнение с текущими 35.31 и 25.37 - 35.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMED во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TMED?
В прошлом Trimedyne Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.90 и 39.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.90
- Open
- 35.17
- Bid
- 35.31
- Ask
- 35.61
- Low
- 35.17
- High
- 35.31
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 1.17%
- Месячное изменение
- 4.31%
- 6-месячное изменение
- 17.43%
- Годовое изменение
- 39.18%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%