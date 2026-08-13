TMED股票今天的价格是多少？ Trimedyne Inc.股票今天的定价为35.44。它在35.29 - 35.89范围内交易，昨天的收盘价为35.31，交易量达到16。TMED的实时价格图表显示了这些更新。

Trimedyne Inc.股票是否支付股息？ Trimedyne Inc.目前的价值为35.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注39.69%和USD。实时查看图表以跟踪TMED走势。

如何购买TMED股票？ 您可以以35.44的当前价格购买Trimedyne Inc.股票。订单通常设置在35.44或35.74附近，而16和-1.25%显示市场活动。立即关注TMED的实时图表更新。

如何投资TMED股票？ 投资Trimedyne Inc.需要考虑年度范围25.37 - 35.89和当前价格35.44。许多人在以35.44或35.74下订单之前，会比较4.70%和。实时查看TMED价格图表，了解每日变化。

Trimedyne Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Trimedyne Inc.的最高价格是35.89。在25.37 - 35.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Trimedyne Inc.的绩效。

Trimedyne Inc.股票的最低价格是多少？ Trimedyne Inc.（TMED）的最低价格为25.37。将其与当前的35.44和25.37 - 35.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。