TMED: Trimedyne Inc.
今日TMED汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点35.29和高点35.89进行交易。
关注Trimedyne Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TMED股票今天的价格是多少？
Trimedyne Inc.股票今天的定价为35.44。它在35.29 - 35.89范围内交易，昨天的收盘价为35.31，交易量达到16。TMED的实时价格图表显示了这些更新。
Trimedyne Inc.股票是否支付股息？
Trimedyne Inc.目前的价值为35.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注39.69%和USD。实时查看图表以跟踪TMED走势。
如何购买TMED股票？
您可以以35.44的当前价格购买Trimedyne Inc.股票。订单通常设置在35.44或35.74附近，而16和-1.25%显示市场活动。立即关注TMED的实时图表更新。
如何投资TMED股票？
投资Trimedyne Inc.需要考虑年度范围25.37 - 35.89和当前价格35.44。许多人在以35.44或35.74下订单之前，会比较4.70%和。实时查看TMED价格图表，了解每日变化。
Trimedyne Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Trimedyne Inc.的最高价格是35.89。在25.37 - 35.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Trimedyne Inc.的绩效。
Trimedyne Inc.股票的最低价格是多少？
Trimedyne Inc.（TMED）的最低价格为25.37。将其与当前的35.44和25.37 - 35.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TMED股票是什么时候拆分的？
Trimedyne Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.31和39.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.31
- 开盘价
- 35.89
- 卖价
- 35.44
- 买价
- 35.74
- 最低价
- 35.29
- 最高价
- 35.89
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.37%
- 月变化
- 4.70%
- 6个月变化
- 17.86%
- 年变化
- 39.69%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%