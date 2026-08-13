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TMED: Trimedyne Inc.

35.44 USD 0.13 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TMED汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点35.29和高点35.89进行交易。

关注Trimedyne Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
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常见问题解答

TMED股票今天的价格是多少？

Trimedyne Inc.股票今天的定价为35.44。它在35.29 - 35.89范围内交易，昨天的收盘价为35.31，交易量达到16。TMED的实时价格图表显示了这些更新。

Trimedyne Inc.股票是否支付股息？

Trimedyne Inc.目前的价值为35.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注39.69%和USD。实时查看图表以跟踪TMED走势。

如何购买TMED股票？

您可以以35.44的当前价格购买Trimedyne Inc.股票。订单通常设置在35.44或35.74附近，而16和-1.25%显示市场活动。立即关注TMED的实时图表更新。

如何投资TMED股票？

投资Trimedyne Inc.需要考虑年度范围25.37 - 35.89和当前价格35.44。许多人在以35.44或35.74下订单之前，会比较4.70%和。实时查看TMED价格图表，了解每日变化。

Trimedyne Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Trimedyne Inc.的最高价格是35.89。在25.37 - 35.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Trimedyne Inc.的绩效。

Trimedyne Inc.股票的最低价格是多少？

Trimedyne Inc.（TMED）的最低价格为25.37。将其与当前的35.44和25.37 - 35.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TMED股票是什么时候拆分的？

Trimedyne Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.31和39.69%中可见。

日范围
35.29 35.89
年范围
25.37 35.89
前一天收盘价
35.31
开盘价
35.89
卖价
35.44
买价
35.74
最低价
35.29
最高价
35.89
交易量
16
日变化
0.37%
月变化
4.70%
6个月变化
17.86%
年变化
39.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%