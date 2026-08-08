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TMDV: ProShares Russell US Dividend Growers ETF

49.22 USD 0.35 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TMDV за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.22, а максимальная — 49.22.

Следите за динамикой ProShares Russell US Dividend Growers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TMDV сегодня?

ProShares Russell US Dividend Growers ETF (TMDV) сегодня оценивается на уровне 49.22. Инструмент торгуется в пределах 49.22 - 49.22, вчерашнее закрытие составило 48.87, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMDV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Russell US Dividend Growers ETF?

ProShares Russell US Dividend Growers ETF в настоящее время оценивается в 49.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.05% и USD. Отслеживайте движения TMDV на графике в реальном времени.

Как купить акции TMDV?

Вы можете купить акции ProShares Russell US Dividend Growers ETF (TMDV) по текущей цене 49.22. Ордера обычно размещаются около 49.22 или 49.52, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMDV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TMDV?

Инвестирование в ProShares Russell US Dividend Growers ETF предполагает учет годового диапазона 45.98 - 51.59 и текущей цены 49.22. Многие сравнивают -4.28% и -4.59% перед размещением ордеров на 49.22 или 49.52. Изучайте ежедневные изменения цены TMDV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Russell US Dividend Growers ETF?

Самая высокая цена ProShares Russell US Dividend Growers ETF (TMDV) за последний год составила 51.59. Акции заметно колебались в пределах 45.98 - 51.59, сравнение с 48.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Russell US Dividend Growers ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Russell US Dividend Growers ETF?

Самая низкая цена ProShares Russell US Dividend Growers ETF (TMDV) за год составила 45.98. Сравнение с текущими 49.22 и 45.98 - 51.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMDV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TMDV?

В прошлом ProShares Russell US Dividend Growers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.87 и 2.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.22 49.22
Годовой диапазон
45.98 51.59
Предыдущее закрытие
48.87
Open
49.22
Bid
49.22
Ask
49.52
Low
49.22
High
49.22
Объем
1
Дневное изменение
0.72%
Месячное изменение
-4.28%
6-месячное изменение
-4.59%
Годовое изменение
2.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%