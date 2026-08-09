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TMDV: ProShares Russell US Dividend Growers ETF

49.22 USD 0.35 (0.72%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TMDV汇率已更改0.72%。当日，交易品种以低点49.22和高点49.22进行交易。

关注ProShares Russell US Dividend Growers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • W1
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TMDV新闻

常见问题解答

TMDV股票今天的价格是多少？

ProShares Russell US Dividend Growers ETF股票今天的定价为49.22。它在49.22 - 49.22范围内交易，昨天的收盘价为48.87，交易量达到1。TMDV的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Russell US Dividend Growers ETF股票是否支付股息？

ProShares Russell US Dividend Growers ETF目前的价值为49.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.05%和USD。实时查看图表以跟踪TMDV走势。

如何购买TMDV股票？

您可以以49.22的当前价格购买ProShares Russell US Dividend Growers ETF股票。订单通常设置在49.22或49.52附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TMDV的实时图表更新。

如何投资TMDV股票？

投资ProShares Russell US Dividend Growers ETF需要考虑年度范围45.98 - 51.59和当前价格49.22。许多人在以49.22或49.52下订单之前，会比较-4.28%和。实时查看TMDV价格图表，了解每日变化。

ProShares Russell US Dividend Growers ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Russell US Dividend Growers ETF的最高价格是51.59。在45.98 - 51.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Russell US Dividend Growers ETF的绩效。

ProShares Russell US Dividend Growers ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Russell US Dividend Growers ETF（TMDV）的最低价格为45.98。将其与当前的49.22和45.98 - 51.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TMDV股票是什么时候拆分的？

ProShares Russell US Dividend Growers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.87和2.05%中可见。

日范围
49.22 49.22
年范围
45.98 51.59
前一天收盘价
48.87
开盘价
49.22
卖价
49.22
买价
49.52
最低价
49.22
最高价
49.22
交易量
1
日变化
0.72%
月变化
-4.28%
6个月变化
-4.59%
年变化
2.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%