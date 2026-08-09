TMDV: ProShares Russell US Dividend Growers ETF
今日TMDV汇率已更改0.72%。当日，交易品种以低点49.22和高点49.22进行交易。
关注ProShares Russell US Dividend Growers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
TMDV股票今天的价格是多少？
ProShares Russell US Dividend Growers ETF股票今天的定价为49.22。它在49.22 - 49.22范围内交易，昨天的收盘价为48.87，交易量达到1。TMDV的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Russell US Dividend Growers ETF股票是否支付股息？
ProShares Russell US Dividend Growers ETF目前的价值为49.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.05%和USD。实时查看图表以跟踪TMDV走势。
如何购买TMDV股票？
您可以以49.22的当前价格购买ProShares Russell US Dividend Growers ETF股票。订单通常设置在49.22或49.52附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TMDV的实时图表更新。
如何投资TMDV股票？
投资ProShares Russell US Dividend Growers ETF需要考虑年度范围45.98 - 51.59和当前价格49.22。许多人在以49.22或49.52下订单之前，会比较-4.28%和。实时查看TMDV价格图表，了解每日变化。
ProShares Russell US Dividend Growers ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Russell US Dividend Growers ETF的最高价格是51.59。在45.98 - 51.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Russell US Dividend Growers ETF的绩效。
ProShares Russell US Dividend Growers ETF股票的最低价格是多少？
ProShares Russell US Dividend Growers ETF（TMDV）的最低价格为45.98。将其与当前的49.22和45.98 - 51.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TMDV股票是什么时候拆分的？
ProShares Russell US Dividend Growers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.87和2.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.87
- 开盘价
- 49.22
- 卖价
- 49.22
- 买价
- 49.52
- 最低价
- 49.22
- 最高价
- 49.22
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.72%
- 月变化
- -4.28%
- 6个月变化
- -4.59%
- 年变化
- 2.05%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%