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TMAT: Main Thematic Innovation ETF

29.70 USD 0.11 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TMAT за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.66, а максимальная — 29.77.

Следите за динамикой Main Thematic Innovation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TMAT сегодня?

Main Thematic Innovation ETF (TMAT) сегодня оценивается на уровне 29.70. Инструмент торгуется в пределах 29.66 - 29.77, вчерашнее закрытие составило 29.59, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMAT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Main Thematic Innovation ETF?

Main Thematic Innovation ETF в настоящее время оценивается в 29.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.09% и USD. Отслеживайте движения TMAT на графике в реальном времени.

Как купить акции TMAT?

Вы можете купить акции Main Thematic Innovation ETF (TMAT) по текущей цене 29.70. Ордера обычно размещаются около 29.70 или 30.00, тогда как 33 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMAT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TMAT?

Инвестирование в Main Thematic Innovation ETF предполагает учет годового диапазона 22.26 - 31.46 и текущей цены 29.70. Многие сравнивают 5.69% и 18.75% перед размещением ордеров на 29.70 или 30.00. Изучайте ежедневные изменения цены TMAT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Main Thematic Innovation ETF?

Самая высокая цена Main Thematic Innovation ETF (TMAT) за последний год составила 31.46. Акции заметно колебались в пределах 22.26 - 31.46, сравнение с 29.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Main Thematic Innovation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Main Thematic Innovation ETF?

Самая низкая цена Main Thematic Innovation ETF (TMAT) за год составила 22.26. Сравнение с текущими 29.70 и 22.26 - 31.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMAT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TMAT?

В прошлом Main Thematic Innovation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.59 и 18.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.66 29.77
Годовой диапазон
22.26 31.46
Предыдущее закрытие
29.59
Open
29.70
Bid
29.70
Ask
30.00
Low
29.66
High
29.77
Объем
33
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
5.69%
6-месячное изменение
18.75%
Годовое изменение
18.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%