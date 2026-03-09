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TMAT: Main Thematic Innovation ETF
Курс TMAT за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.66, а максимальная — 29.77.
Следите за динамикой Main Thematic Innovation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TMAT сегодня?
Main Thematic Innovation ETF (TMAT) сегодня оценивается на уровне 29.70. Инструмент торгуется в пределах 29.66 - 29.77, вчерашнее закрытие составило 29.59, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMAT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Main Thematic Innovation ETF?
Main Thematic Innovation ETF в настоящее время оценивается в 29.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.09% и USD. Отслеживайте движения TMAT на графике в реальном времени.
Как купить акции TMAT?
Вы можете купить акции Main Thematic Innovation ETF (TMAT) по текущей цене 29.70. Ордера обычно размещаются около 29.70 или 30.00, тогда как 33 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMAT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TMAT?
Инвестирование в Main Thematic Innovation ETF предполагает учет годового диапазона 22.26 - 31.46 и текущей цены 29.70. Многие сравнивают 5.69% и 18.75% перед размещением ордеров на 29.70 или 30.00. Изучайте ежедневные изменения цены TMAT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Main Thematic Innovation ETF?
Самая высокая цена Main Thematic Innovation ETF (TMAT) за последний год составила 31.46. Акции заметно колебались в пределах 22.26 - 31.46, сравнение с 29.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Main Thematic Innovation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Main Thematic Innovation ETF?
Самая низкая цена Main Thematic Innovation ETF (TMAT) за год составила 22.26. Сравнение с текущими 29.70 и 22.26 - 31.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMAT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TMAT?
В прошлом Main Thematic Innovation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.59 и 18.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.59
- Open
- 29.70
- Bid
- 29.70
- Ask
- 30.00
- Low
- 29.66
- High
- 29.77
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 5.69%
- 6-месячное изменение
- 18.75%
- Годовое изменение
- 18.09%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%