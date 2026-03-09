TMAT: Main Thematic Innovation ETF
今日TMAT汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点29.64和高点29.87进行交易。
关注Main Thematic Innovation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
TMAT股票今天的价格是多少？
Main Thematic Innovation ETF股票今天的定价为29.72。它在29.64 - 29.87范围内交易，昨天的收盘价为29.70，交易量达到91。TMAT的实时价格图表显示了这些更新。
Main Thematic Innovation ETF股票是否支付股息？
Main Thematic Innovation ETF目前的价值为29.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.17%和USD。实时查看图表以跟踪TMAT走势。
如何购买TMAT股票？
您可以以29.72的当前价格购买Main Thematic Innovation ETF股票。订单通常设置在29.72或30.02附近，而91和-0.50%显示市场活动。立即关注TMAT的实时图表更新。
如何投资TMAT股票？
投资Main Thematic Innovation ETF需要考虑年度范围22.26 - 31.46和当前价格29.72。许多人在以29.72或30.02下订单之前，会比较5.77%和。实时查看TMAT价格图表，了解每日变化。
Main Thematic Innovation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Main Thematic Innovation ETF的最高价格是31.46。在22.26 - 31.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Main Thematic Innovation ETF的绩效。
Main Thematic Innovation ETF股票的最低价格是多少？
Main Thematic Innovation ETF（TMAT）的最低价格为22.26。将其与当前的29.72和22.26 - 31.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TMAT股票是什么时候拆分的？
Main Thematic Innovation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.70和18.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.70
- 开盘价
- 29.87
- 卖价
- 29.72
- 买价
- 30.02
- 最低价
- 29.64
- 最高价
- 29.87
- 交易量
- 91
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 5.77%
- 6个月变化
- 18.83%
- 年变化
- 18.17%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%