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TMAT: Main Thematic Innovation ETF

29.72 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TMAT汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点29.64和高点29.87进行交易。

关注Main Thematic Innovation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TMAT新闻

常见问题解答

TMAT股票今天的价格是多少？

Main Thematic Innovation ETF股票今天的定价为29.72。它在29.64 - 29.87范围内交易，昨天的收盘价为29.70，交易量达到91。TMAT的实时价格图表显示了这些更新。

Main Thematic Innovation ETF股票是否支付股息？

Main Thematic Innovation ETF目前的价值为29.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.17%和USD。实时查看图表以跟踪TMAT走势。

如何购买TMAT股票？

您可以以29.72的当前价格购买Main Thematic Innovation ETF股票。订单通常设置在29.72或30.02附近，而91和-0.50%显示市场活动。立即关注TMAT的实时图表更新。

如何投资TMAT股票？

投资Main Thematic Innovation ETF需要考虑年度范围22.26 - 31.46和当前价格29.72。许多人在以29.72或30.02下订单之前，会比较5.77%和。实时查看TMAT价格图表，了解每日变化。

Main Thematic Innovation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Main Thematic Innovation ETF的最高价格是31.46。在22.26 - 31.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Main Thematic Innovation ETF的绩效。

Main Thematic Innovation ETF股票的最低价格是多少？

Main Thematic Innovation ETF（TMAT）的最低价格为22.26。将其与当前的29.72和22.26 - 31.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TMAT股票是什么时候拆分的？

Main Thematic Innovation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.70和18.17%中可见。

日范围
29.64 29.87
年范围
22.26 31.46
前一天收盘价
29.70
开盘价
29.87
卖价
29.72
买价
30.02
最低价
29.64
最高价
29.87
交易量
91
日变化
0.07%
月变化
5.77%
6个月变化
18.83%
年变化
18.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%