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TLTX: Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF

21.51 USD 0.07 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TLTX за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.51, а максимальная — 21.61.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TLTX сегодня?

Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) сегодня оценивается на уровне 21.51. Инструмент торгуется в пределах 21.51 - 21.61, вчерашнее закрытие составило 21.58, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TLTX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF?

Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF в настоящее время оценивается в 21.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.37% и USD. Отслеживайте движения TLTX на графике в реальном времени.

Как купить акции TLTX?

Вы можете купить акции Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) по текущей цене 21.51. Ордера обычно размещаются около 21.51 или 21.81, тогда как 5 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TLTX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TLTX?

Инвестирование в Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF предполагает учет годового диапазона 21.50 - 27.74 и текущей цены 21.51. Многие сравнивают -0.09% и -13.08% перед размещением ордеров на 21.51 или 21.81. Изучайте ежедневные изменения цены TLTX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF?

Самая высокая цена Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) за последний год составила 27.74. Акции заметно колебались в пределах 21.50 - 27.74, сравнение с 21.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF?

Самая низкая цена Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) за год составила 21.50. Сравнение с текущими 21.51 и 21.50 - 27.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TLTX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TLTX?

В прошлом Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.58 и -14.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.51 21.61
Годовой диапазон
21.50 27.74
Предыдущее закрытие
21.58
Open
21.61
Bid
21.51
Ask
21.81
Low
21.51
High
21.61
Объем
5
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
-0.09%
6-месячное изменение
-13.08%
Годовое изменение
-14.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%