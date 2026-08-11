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TLTX: Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
Курс TLTX за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.51, а максимальная — 21.61.
Следите за динамикой Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TLTX сегодня?
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) сегодня оценивается на уровне 21.51. Инструмент торгуется в пределах 21.51 - 21.61, вчерашнее закрытие составило 21.58, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TLTX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF?
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF в настоящее время оценивается в 21.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.37% и USD. Отслеживайте движения TLTX на графике в реальном времени.
Как купить акции TLTX?
Вы можете купить акции Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) по текущей цене 21.51. Ордера обычно размещаются около 21.51 или 21.81, тогда как 5 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TLTX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TLTX?
Инвестирование в Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF предполагает учет годового диапазона 21.50 - 27.74 и текущей цены 21.51. Многие сравнивают -0.09% и -13.08% перед размещением ордеров на 21.51 или 21.81. Изучайте ежедневные изменения цены TLTX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF?
Самая высокая цена Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) за последний год составила 27.74. Акции заметно колебались в пределах 21.50 - 27.74, сравнение с 21.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF?
Самая низкая цена Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) за год составила 21.50. Сравнение с текущими 21.51 и 21.50 - 27.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TLTX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TLTX?
В прошлом Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.58 и -14.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.58
- Open
- 21.61
- Bid
- 21.51
- Ask
- 21.81
- Low
- 21.51
- High
- 21.61
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- -0.09%
- 6-месячное изменение
- -13.08%
- Годовое изменение
- -14.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%