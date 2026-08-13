TLTX股票今天的价格是多少？ Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF股票今天的定价为21.58。它在21.51 - 21.58范围内交易，昨天的收盘价为21.51，交易量达到11。TLTX的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF股票是否支付股息？ Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF目前的价值为21.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.09%和USD。实时查看图表以跟踪TLTX走势。

如何购买TLTX股票？ 您可以以21.58的当前价格购买Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF股票。订单通常设置在21.58或21.88附近，而11和0.33%显示市场活动。立即关注TLTX的实时图表更新。

如何投资TLTX股票？ 投资Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF需要考虑年度范围21.50 - 27.74和当前价格21.58。许多人在以21.58或21.88下订单之前，会比较0.23%和。实时查看TLTX价格图表，了解每日变化。

Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF的最高价格是27.74。在21.50 - 27.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF的绩效。

Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF股票的最低价格是多少？ Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF（TLTX）的最低价格为21.50。将其与当前的21.58和21.50 - 27.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TLTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。