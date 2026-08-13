TLTX: Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
今日TLTX汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点21.51和高点21.58进行交易。
关注Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TLTX股票今天的价格是多少？
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF股票今天的定价为21.58。它在21.51 - 21.58范围内交易，昨天的收盘价为21.51，交易量达到11。TLTX的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF股票是否支付股息？
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF目前的价值为21.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.09%和USD。实时查看图表以跟踪TLTX走势。
如何购买TLTX股票？
您可以以21.58的当前价格购买Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF股票。订单通常设置在21.58或21.88附近，而11和0.33%显示市场活动。立即关注TLTX的实时图表更新。
如何投资TLTX股票？
投资Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF需要考虑年度范围21.50 - 27.74和当前价格21.58。许多人在以21.58或21.88下订单之前，会比较0.23%和。实时查看TLTX价格图表，了解每日变化。
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF的最高价格是27.74。在21.50 - 27.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF的绩效。
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF股票的最低价格是多少？
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF（TLTX）的最低价格为21.50。将其与当前的21.58和21.50 - 27.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TLTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TLTX股票是什么时候拆分的？
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.51和-14.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.51
- 开盘价
- 21.51
- 卖价
- 21.58
- 买价
- 21.88
- 最低价
- 21.51
- 最高价
- 21.58
- 交易量
- 11
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 0.23%
- 6个月变化
- -12.80%
- 年变化
- -14.09%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%