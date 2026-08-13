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TLTX: Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF

21.58 USD 0.07 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TLTX汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点21.51和高点21.58进行交易。

关注Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TLTX股票今天的价格是多少？

Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF股票今天的定价为21.58。它在21.51 - 21.58范围内交易，昨天的收盘价为21.51，交易量达到11。TLTX的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF股票是否支付股息？

Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF目前的价值为21.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.09%和USD。实时查看图表以跟踪TLTX走势。

如何购买TLTX股票？

您可以以21.58的当前价格购买Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF股票。订单通常设置在21.58或21.88附近，而11和0.33%显示市场活动。立即关注TLTX的实时图表更新。

如何投资TLTX股票？

投资Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF需要考虑年度范围21.50 - 27.74和当前价格21.58。许多人在以21.58或21.88下订单之前，会比较0.23%和。实时查看TLTX价格图表，了解每日变化。

Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF的最高价格是27.74。在21.50 - 27.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF的绩效。

Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF股票的最低价格是多少？

Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF（TLTX）的最低价格为21.50。将其与当前的21.58和21.50 - 27.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TLTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TLTX股票是什么时候拆分的？

Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.51和-14.09%中可见。

日范围
21.51 21.58
年范围
21.50 27.74
前一天收盘价
21.51
开盘价
21.51
卖价
21.58
买价
21.88
最低价
21.51
最高价
21.58
交易量
11
日变化
0.33%
月变化
0.23%
6个月变化
-12.80%
年变化
-14.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%