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TLTP: Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF
Курс TLTP за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.01, а максимальная — 20.02.
Следите за динамикой Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TLTP сегодня?
Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF (TLTP) сегодня оценивается на уровне 20.01. Инструмент торгуется в пределах 20.01 - 20.02, вчерашнее закрытие составило 19.96, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TLTP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF?
Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 20.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.79% и USD. Отслеживайте движения TLTP на графике в реальном времени.
Как купить акции TLTP?
Вы можете купить акции Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF (TLTP) по текущей цене 20.01. Ордера обычно размещаются около 20.01 или 20.31, тогда как 6 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TLTP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TLTP?
Инвестирование в Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 19.85 - 22.69 и текущей цены 20.01. Многие сравнивают 0.10% и -10.11% перед размещением ордеров на 20.01 или 20.31. Изучайте ежедневные изменения цены TLTP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF?
Самая высокая цена Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF (TLTP) за последний год составила 22.69. Акции заметно колебались в пределах 19.85 - 22.69, сравнение с 19.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF?
Самая низкая цена Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF (TLTP) за год составила 19.85. Сравнение с текущими 20.01 и 19.85 - 22.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TLTP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TLTP?
В прошлом Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.96 и -10.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.96
- Open
- 20.02
- Bid
- 20.01
- Ask
- 20.31
- Low
- 20.01
- High
- 20.02
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- -10.11%
- Годовое изменение
- -10.79%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%