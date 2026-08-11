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TLTP: Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF

20.01 USD 0.05 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TLTP за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.01, а максимальная — 20.02.

Следите за динамикой Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TLTP сегодня?

Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF (TLTP) сегодня оценивается на уровне 20.01. Инструмент торгуется в пределах 20.01 - 20.02, вчерашнее закрытие составило 19.96, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TLTP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF?

Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 20.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.79% и USD. Отслеживайте движения TLTP на графике в реальном времени.

Как купить акции TLTP?

Вы можете купить акции Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF (TLTP) по текущей цене 20.01. Ордера обычно размещаются около 20.01 или 20.31, тогда как 6 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TLTP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TLTP?

Инвестирование в Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 19.85 - 22.69 и текущей цены 20.01. Многие сравнивают 0.10% и -10.11% перед размещением ордеров на 20.01 или 20.31. Изучайте ежедневные изменения цены TLTP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF?

Самая высокая цена Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF (TLTP) за последний год составила 22.69. Акции заметно колебались в пределах 19.85 - 22.69, сравнение с 19.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF?

Самая низкая цена Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF (TLTP) за год составила 19.85. Сравнение с текущими 20.01 и 19.85 - 22.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TLTP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TLTP?

В прошлом Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.96 и -10.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.01 20.02
Годовой диапазон
19.85 22.69
Предыдущее закрытие
19.96
Open
20.02
Bid
20.01
Ask
20.31
Low
20.01
High
20.02
Объем
6
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
-10.11%
Годовое изменение
-10.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%