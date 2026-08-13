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TLTP: Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF

19.99 USD 0.03 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TLTP汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点19.96和高点20.03进行交易。

关注Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TLTP股票今天的价格是多少？

Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF股票今天的定价为19.99。它在19.96 - 20.03范围内交易，昨天的收盘价为19.96，交易量达到41。TLTP的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF股票是否支付股息？

Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF目前的价值为19.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.88%和USD。实时查看图表以跟踪TLTP走势。

如何购买TLTP股票？

您可以以19.99的当前价格购买Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF股票。订单通常设置在19.99或20.29附近，而41和-0.15%显示市场活动。立即关注TLTP的实时图表更新。

如何投资TLTP股票？

投资Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF需要考虑年度范围19.85 - 22.69和当前价格19.99。许多人在以19.99或20.29下订单之前，会比较0.00%和。实时查看TLTP价格图表，了解每日变化。

Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF的最高价格是22.69。在19.85 - 22.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF的绩效。

Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF股票的最低价格是多少？

Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF（TLTP）的最低价格为19.85。将其与当前的19.99和19.85 - 22.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TLTP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TLTP股票是什么时候拆分的？

Amplify Bloomberg U.S. Treasury 12% Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.96和-10.88%中可见。

日范围
19.96 20.03
年范围
19.85 22.69
前一天收盘价
19.96
开盘价
20.02
卖价
19.99
买价
20.29
最低价
19.96
最高价
20.03
交易量
41
日变化
0.15%
月变化
0.00%
6个月变化
-10.20%
年变化
-10.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%