TLS: Telos Corporation
6.67 USD 0.07 (1.04%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TLS за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.55, а максимальная — 6.82.
Следите за динамикой Telos Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TLS
- Telos Corp chairman Wood sells $1m+ in shares
- iBASIS to buy assets from Australia’s Telstra Group
- Reasons to Include Leidos Stock in Your Portfolio Right Now
- AI Expands Latin America Presence With Eletrobras Partnership
- Telos says it has no plans for equity offering following stock price increase
- Australian regulator sues Google over anti-competitive Search deals
- All You Need to Know About Telos (TLS) Rating Upgrade to Buy
- JPMorgan downgrades Telstra stock rating to Neutral on valuation concerns
- Australia’s Telstra shares fall despite FY profit rise, buyback announcement
- Australia’s Telstra logs higher annual profit, announces $654 million buyback
- 3 Supercharged Stocks Flashing Strong Momentum Signals - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI), Jumia Technologies (NYSE:JMIA)
- BMO Capital raises Telos stock price target to $4.50 on improved execution
- Wedbush raises Telos stock price target to $6 on strong Q2 results
- Telos Corporation (TLS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- Telos Corporation (TLS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Telos earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Telos Corp Q2 2025 Surpasses Revenue Expectations
- Telos Reports 26 Percent Revenue Growth
- Telos Q2 2025 slides: Revenue surges 26%, shares jump on strong Q3 guidance
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Onto Innovation (ONTO) Q2 Earnings Lag Estimates
- Telos Corporation: TSA PreCheck And DMDC Seem To Provide A Lot Of Growth In Future (TLS)
- Telos’ Xacta platform achieves FedRAMP high impact authorization
Дневной диапазон
6.55 6.82
Годовой диапазон
1.83 7.06
- Предыдущее закрытие
- 6.74
- Open
- 6.75
- Bid
- 6.67
- Ask
- 6.97
- Low
- 6.55
- High
- 6.82
- Объем
- 1.292 K
- Дневное изменение
- -1.04%
- Месячное изменение
- 11.54%
- 6-месячное изменение
- 185.04%
- Годовое изменение
- 84.25%
