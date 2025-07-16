KurseKategorien
Währungen / TLS
Zurück zum Aktien

TLS: Telos Corporation

6.85 USD 0.26 (3.95%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TLS hat sich für heute um 3.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.67 bis zu einem Hoch von 7.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Telos Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TLS News

Tagesspanne
6.67 7.00
Jahresspanne
1.83 7.06
Vorheriger Schlusskurs
6.59
Eröffnung
6.76
Bid
6.85
Ask
7.15
Tief
6.67
Hoch
7.00
Volumen
1.604 K
Tagesänderung
3.95%
Monatsänderung
14.55%
6-Monatsänderung
192.74%
Jahresänderung
89.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K