TLS: Telos Corporation
6.85 USD 0.26 (3.95%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TLS hat sich für heute um 3.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.67 bis zu einem Hoch von 7.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Telos Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TLS News
- Telos-Direktor veräußert Aktien nach starkem Kursanstieg
- Telos Corp chairman Wood sells $1m+ in shares
- iBASIS to buy assets from Australia’s Telstra Group
- Reasons to Include Leidos Stock in Your Portfolio Right Now
- AI Expands Latin America Presence With Eletrobras Partnership
- Telos says it has no plans for equity offering following stock price increase
- Australian regulator sues Google over anti-competitive Search deals
- All You Need to Know About Telos (TLS) Rating Upgrade to Buy
- JPMorgan downgrades Telstra stock rating to Neutral on valuation concerns
- Australia’s Telstra shares fall despite FY profit rise, buyback announcement
- Australia’s Telstra logs higher annual profit, announces $654 million buyback
- 3 Supercharged Stocks Flashing Strong Momentum Signals - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI), Jumia Technologies (NYSE:JMIA)
- BMO Capital raises Telos stock price target to $4.50 on improved execution
- Wedbush raises Telos stock price target to $6 on strong Q2 results
- Telos Corporation (TLS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- Telos Corporation (TLS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Telos earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Telos Corp Q2 2025 Surpasses Revenue Expectations
- Telos Reports 26 Percent Revenue Growth
- Telos Q2 2025 slides: Revenue surges 26%, shares jump on strong Q3 guidance
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Onto Innovation (ONTO) Q2 Earnings Lag Estimates
- Telos Corporation: TSA PreCheck And DMDC Seem To Provide A Lot Of Growth In Future (TLS)
Tagesspanne
6.67 7.00
Jahresspanne
1.83 7.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.59
- Eröffnung
- 6.76
- Bid
- 6.85
- Ask
- 7.15
- Tief
- 6.67
- Hoch
- 7.00
- Volumen
- 1.604 K
- Tagesänderung
- 3.95%
- Monatsänderung
- 14.55%
- 6-Monatsänderung
- 192.74%
- Jahresänderung
- 89.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K