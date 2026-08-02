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TLH: iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
Курс TLH за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 96.38, а максимальная — 96.76.
Следите за динамикой iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TLH сегодня?
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) сегодня оценивается на уровне 96.39. Инструмент торгуется в пределах 96.38 - 96.76, вчерашнее закрытие составило 97.05, а торговый объем достиг 3225. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TLH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF?
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 96.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.46% и USD. Отслеживайте движения TLH на графике в реальном времени.
Как купить акции TLH?
Вы можете купить акции iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) по текущей цене 96.39. Ордера обычно размещаются около 96.39 или 96.69, тогда как 3225 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TLH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TLH?
Инвестирование в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 96.18 - 105.46 и текущей цены 96.39. Многие сравнивают -0.11% и -7.45% перед размещением ордеров на 96.39 или 96.69. Изучайте ежедневные изменения цены TLH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF?
Самая высокая цена iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) за последний год составила 105.46. Акции заметно колебались в пределах 96.18 - 105.46, сравнение с 97.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF?
Самая низкая цена iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) за год составила 96.18. Сравнение с текущими 96.39 и 96.18 - 105.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TLH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TLH?
В прошлом iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 97.05 и -3.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 97.05
- Open
- 96.73
- Bid
- 96.39
- Ask
- 96.69
- Low
- 96.38
- High
- 96.76
- Объем
- 3.225 K
- Дневное изменение
- -0.68%
- Месячное изменение
- -0.11%
- 6-месячное изменение
- -7.45%
- Годовое изменение
- -3.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%