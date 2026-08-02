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TLH: iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

96.39 USD 0.66 (0.68%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TLH за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 96.38, а максимальная — 96.76.

Следите за динамикой iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TLH сегодня?

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) сегодня оценивается на уровне 96.39. Инструмент торгуется в пределах 96.38 - 96.76, вчерашнее закрытие составило 97.05, а торговый объем достиг 3225. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TLH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF?

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 96.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.46% и USD. Отслеживайте движения TLH на графике в реальном времени.

Как купить акции TLH?

Вы можете купить акции iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) по текущей цене 96.39. Ордера обычно размещаются около 96.39 или 96.69, тогда как 3225 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TLH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TLH?

Инвестирование в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 96.18 - 105.46 и текущей цены 96.39. Многие сравнивают -0.11% и -7.45% перед размещением ордеров на 96.39 или 96.69. Изучайте ежедневные изменения цены TLH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF?

Самая высокая цена iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) за последний год составила 105.46. Акции заметно колебались в пределах 96.18 - 105.46, сравнение с 97.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF?

Самая низкая цена iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) за год составила 96.18. Сравнение с текущими 96.39 и 96.18 - 105.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TLH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TLH?

В прошлом iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 97.05 и -3.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
96.38 96.76
Годовой диапазон
96.18 105.46
Предыдущее закрытие
97.05
Open
96.73
Bid
96.39
Ask
96.69
Low
96.38
High
96.76
Объем
3.225 K
Дневное изменение
-0.68%
Месячное изменение
-0.11%
6-месячное изменение
-7.45%
Годовое изменение
-3.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%