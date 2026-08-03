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TLH: iShares美国10-20年国债指数ETF

96.56 USD 0.17 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TLH汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点96.52和高点96.83进行交易。

关注iShares美国10-20年国债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TLH新闻

常见问题解答

TLH股票今天的价格是多少？

iShares美国10-20年国债指数ETF股票今天的定价为96.56。它在96.52 - 96.83范围内交易，昨天的收盘价为96.39，交易量达到3512。TLH的实时价格图表显示了这些更新。

iShares美国10-20年国债指数ETF股票是否支付股息？

iShares美国10-20年国债指数ETF目前的价值为96.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.29%和USD。实时查看图表以跟踪TLH走势。

如何购买TLH股票？

您可以以96.56的当前价格购买iShares美国10-20年国债指数ETF股票。订单通常设置在96.56或96.86附近，而3512和-0.09%显示市场活动。立即关注TLH的实时图表更新。

如何投资TLH股票？

投资iShares美国10-20年国债指数ETF需要考虑年度范围96.18 - 105.46和当前价格96.56。许多人在以96.56或96.86下订单之前，会比较0.06%和。实时查看TLH价格图表，了解每日变化。

iShares美国10-20年国债指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares美国10-20年国债指数ETF的最高价格是105.46。在96.18 - 105.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares美国10-20年国债指数ETF的绩效。

iShares美国10-20年国债指数ETF股票的最低价格是多少？

iShares美国10-20年国债指数ETF（TLH）的最低价格为96.18。将其与当前的96.56和96.18 - 105.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TLH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TLH股票是什么时候拆分的？

iShares美国10-20年国债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、96.39和-3.29%中可见。

日范围
96.52 96.83
年范围
96.18 105.46
前一天收盘价
96.39
开盘价
96.65
卖价
96.56
买价
96.86
最低价
96.52
最高价
96.83
交易量
3.512 K
日变化
0.18%
月变化
0.06%
6个月变化
-7.29%
年变化
-3.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%