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TKNQ: Amplify Tokenization Technology ETF

22.89 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TKNQ за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.81, а максимальная — 22.89.

Следите за динамикой Amplify Tokenization Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TKNQ сегодня?

Amplify Tokenization Technology ETF (TKNQ) сегодня оценивается на уровне 22.89. Инструмент торгуется в пределах 22.81 - 22.89, вчерашнее закрытие составило 22.87, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TKNQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Tokenization Technology ETF?

Amplify Tokenization Technology ETF в настоящее время оценивается в 22.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.53% и USD. Отслеживайте движения TKNQ на графике в реальном времени.

Как купить акции TKNQ?

Вы можете купить акции Amplify Tokenization Technology ETF (TKNQ) по текущей цене 22.89. Ордера обычно размещаются около 22.89 или 23.19, тогда как 3 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TKNQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TKNQ?

Инвестирование в Amplify Tokenization Technology ETF предполагает учет годового диапазона 21.28 - 27.08 и текущей цены 22.89. Многие сравнивают 0.26% и 0.66% перед размещением ордеров на 22.89 или 23.19. Изучайте ежедневные изменения цены TKNQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplify Tokenization Technology ETF?

Самая высокая цена Amplify Tokenization Technology ETF (TKNQ) за последний год составила 27.08. Акции заметно колебались в пределах 21.28 - 27.08, сравнение с 22.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Tokenization Technology ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Amplify Tokenization Technology ETF?

Самая низкая цена Amplify Tokenization Technology ETF (TKNQ) за год составила 21.28. Сравнение с текущими 22.89 и 21.28 - 27.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TKNQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TKNQ?

В прошлом Amplify Tokenization Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.87 и -9.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.81 22.89
Годовой диапазон
21.28 27.08
Предыдущее закрытие
22.87
Open
22.81
Bid
22.89
Ask
23.19
Low
22.81
High
22.89
Объем
3
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.26%
6-месячное изменение
0.66%
Годовое изменение
-9.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%