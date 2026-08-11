- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TKNQ: Amplify Tokenization Technology ETF
Курс TKNQ за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.81, а максимальная — 22.89.
Следите за динамикой Amplify Tokenization Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TKNQ сегодня?
Amplify Tokenization Technology ETF (TKNQ) сегодня оценивается на уровне 22.89. Инструмент торгуется в пределах 22.81 - 22.89, вчерашнее закрытие составило 22.87, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TKNQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Tokenization Technology ETF?
Amplify Tokenization Technology ETF в настоящее время оценивается в 22.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.53% и USD. Отслеживайте движения TKNQ на графике в реальном времени.
Как купить акции TKNQ?
Вы можете купить акции Amplify Tokenization Technology ETF (TKNQ) по текущей цене 22.89. Ордера обычно размещаются около 22.89 или 23.19, тогда как 3 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TKNQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TKNQ?
Инвестирование в Amplify Tokenization Technology ETF предполагает учет годового диапазона 21.28 - 27.08 и текущей цены 22.89. Многие сравнивают 0.26% и 0.66% перед размещением ордеров на 22.89 или 23.19. Изучайте ежедневные изменения цены TKNQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify Tokenization Technology ETF?
Самая высокая цена Amplify Tokenization Technology ETF (TKNQ) за последний год составила 27.08. Акции заметно колебались в пределах 21.28 - 27.08, сравнение с 22.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Tokenization Technology ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify Tokenization Technology ETF?
Самая низкая цена Amplify Tokenization Technology ETF (TKNQ) за год составила 21.28. Сравнение с текущими 22.89 и 21.28 - 27.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TKNQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TKNQ?
В прошлом Amplify Tokenization Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.87 и -9.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.87
- Open
- 22.81
- Bid
- 22.89
- Ask
- 23.19
- Low
- 22.81
- High
- 22.89
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.26%
- 6-месячное изменение
- 0.66%
- Годовое изменение
- -9.53%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%