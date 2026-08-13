TKNQ: Amplify Tokenization Technology ETF
今日TKNQ汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点22.94和高点22.94进行交易。
关注Amplify Tokenization Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- W1
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常见问题解答
TKNQ股票今天的价格是多少？
Amplify Tokenization Technology ETF股票今天的定价为22.94。它在22.94 - 22.94范围内交易，昨天的收盘价为22.89，交易量达到1。TKNQ的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify Tokenization Technology ETF股票是否支付股息？
Amplify Tokenization Technology ETF目前的价值为22.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.33%和USD。实时查看图表以跟踪TKNQ走势。
如何购买TKNQ股票？
您可以以22.94的当前价格购买Amplify Tokenization Technology ETF股票。订单通常设置在22.94或23.24附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TKNQ的实时图表更新。
如何投资TKNQ股票？
投资Amplify Tokenization Technology ETF需要考虑年度范围21.28 - 27.08和当前价格22.94。许多人在以22.94或23.24下订单之前，会比较0.48%和。实时查看TKNQ价格图表，了解每日变化。
Amplify Tokenization Technology ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Amplify Tokenization Technology ETF的最高价格是27.08。在21.28 - 27.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Tokenization Technology ETF的绩效。
Amplify Tokenization Technology ETF股票的最低价格是多少？
Amplify Tokenization Technology ETF（TKNQ）的最低价格为21.28。将其与当前的22.94和21.28 - 27.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TKNQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TKNQ股票是什么时候拆分的？
Amplify Tokenization Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.89和-9.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.89
- 开盘价
- 22.94
- 卖价
- 22.94
- 买价
- 23.24
- 最低价
- 22.94
- 最高价
- 22.94
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 0.48%
- 6个月变化
- 0.88%
- 年变化
- -9.33%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%