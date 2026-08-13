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TKNQ: Amplify Tokenization Technology ETF

22.94 USD 0.05 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TKNQ汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点22.94和高点22.94进行交易。

关注Amplify Tokenization Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TKNQ股票今天的价格是多少？

Amplify Tokenization Technology ETF股票今天的定价为22.94。它在22.94 - 22.94范围内交易，昨天的收盘价为22.89，交易量达到1。TKNQ的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify Tokenization Technology ETF股票是否支付股息？

Amplify Tokenization Technology ETF目前的价值为22.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.33%和USD。实时查看图表以跟踪TKNQ走势。

如何购买TKNQ股票？

您可以以22.94的当前价格购买Amplify Tokenization Technology ETF股票。订单通常设置在22.94或23.24附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TKNQ的实时图表更新。

如何投资TKNQ股票？

投资Amplify Tokenization Technology ETF需要考虑年度范围21.28 - 27.08和当前价格22.94。许多人在以22.94或23.24下订单之前，会比较0.48%和。实时查看TKNQ价格图表，了解每日变化。

Amplify Tokenization Technology ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify Tokenization Technology ETF的最高价格是27.08。在21.28 - 27.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Tokenization Technology ETF的绩效。

Amplify Tokenization Technology ETF股票的最低价格是多少？

Amplify Tokenization Technology ETF（TKNQ）的最低价格为21.28。将其与当前的22.94和21.28 - 27.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TKNQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TKNQ股票是什么时候拆分的？

Amplify Tokenization Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.89和-9.33%中可见。

日范围
22.94 22.94
年范围
21.28 27.08
前一天收盘价
22.89
开盘价
22.94
卖价
22.94
买价
23.24
最低价
22.94
最高价
22.94
交易量
1
日变化
0.22%
月变化
0.48%
6个月变化
0.88%
年变化
-9.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%