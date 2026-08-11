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TJUL: Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -

30.49 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TJUL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.49, а максимальная — 30.50.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TJUL сегодня?

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (TJUL) сегодня оценивается на уровне 30.49. Инструмент торгуется в пределах 30.49 - 30.50, вчерашнее закрытие составило 30.49, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TJUL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -?

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - в настоящее время оценивается в 30.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.63% и USD. Отслеживайте движения TJUL на графике в реальном времени.

Как купить акции TJUL?

Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (TJUL) по текущей цене 30.49. Ордера обычно размещаются около 30.49 или 30.79, тогда как 13 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TJUL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TJUL?

Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - предполагает учет годового диапазона 29.16 - 30.50 и текущей цены 30.49. Многие сравнивают 0.33% и 2.41% перед размещением ордеров на 30.49 или 30.79. Изучайте ежедневные изменения цены TJUL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -?

Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (TJUL) за последний год составила 30.50. Акции заметно колебались в пределах 29.16 - 30.50, сравнение с 30.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -?

Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (TJUL) за год составила 29.16. Сравнение с текущими 30.49 и 29.16 - 30.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TJUL?

В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.49 и 2.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.49 30.50
Годовой диапазон
29.16 30.50
Предыдущее закрытие
30.49
Open
30.49
Bid
30.49
Ask
30.79
Low
30.49
High
30.50
Объем
13
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.33%
6-месячное изменение
2.41%
Годовое изменение
2.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%