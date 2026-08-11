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TJUL: Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -
Курс TJUL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.49, а максимальная — 30.50.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TJUL сегодня?
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (TJUL) сегодня оценивается на уровне 30.49. Инструмент торгуется в пределах 30.49 - 30.50, вчерашнее закрытие составило 30.49, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TJUL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -?
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - в настоящее время оценивается в 30.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.63% и USD. Отслеживайте движения TJUL на графике в реальном времени.
Как купить акции TJUL?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (TJUL) по текущей цене 30.49. Ордера обычно размещаются около 30.49 или 30.79, тогда как 13 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TJUL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TJUL?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - предполагает учет годового диапазона 29.16 - 30.50 и текущей цены 30.49. Многие сравнивают 0.33% и 2.41% перед размещением ордеров на 30.49 или 30.79. Изучайте ежедневные изменения цены TJUL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (TJUL) за последний год составила 30.50. Акции заметно колебались в пределах 29.16 - 30.50, сравнение с 30.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (TJUL) за год составила 29.16. Сравнение с текущими 30.49 и 29.16 - 30.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TJUL?
В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.49 и 2.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.49
- Open
- 30.49
- Bid
- 30.49
- Ask
- 30.79
- Low
- 30.49
- High
- 30.50
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.33%
- 6-месячное изменение
- 2.41%
- Годовое изменение
- 2.63%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%