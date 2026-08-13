TJUL: Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -
今日TJUL汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点30.48和高点30.50进行交易。
关注Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
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- H4
- D1
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常见问题解答
TJUL股票今天的价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -股票今天的定价为30.48。它在30.48 - 30.50范围内交易，昨天的收盘价为30.49，交易量达到17。TJUL的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -股票是否支付股息？
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -目前的价值为30.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.59%和USD。实时查看图表以跟踪TJUL走势。
如何购买TJUL股票？
您可以以30.48的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -股票。订单通常设置在30.48或30.78附近，而17和-0.03%显示市场活动。立即关注TJUL的实时图表更新。
如何投资TJUL股票？
投资Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -需要考虑年度范围29.16 - 30.50和当前价格30.48。许多人在以30.48或30.78下订单之前，会比较0.30%和。实时查看TJUL价格图表，了解每日变化。
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -的最高价格是30.50。在29.16 - 30.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -的绩效。
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -股票的最低价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -（TJUL）的最低价格为29.16。将其与当前的30.48和29.16 - 30.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TJUL股票是什么时候拆分的？
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.49和2.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.49
- 开盘价
- 30.49
- 卖价
- 30.48
- 买价
- 30.78
- 最低价
- 30.48
- 最高价
- 30.50
- 交易量
- 17
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 0.30%
- 6个月变化
- 2.37%
- 年变化
- 2.59%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%