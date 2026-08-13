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TJUL: Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -

30.48 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TJUL汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点30.48和高点30.50进行交易。

关注Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TJUL股票今天的价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -股票今天的定价为30.48。它在30.48 - 30.50范围内交易，昨天的收盘价为30.49，交易量达到17。TJUL的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -股票是否支付股息？

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -目前的价值为30.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.59%和USD。实时查看图表以跟踪TJUL走势。

如何购买TJUL股票？

您可以以30.48的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -股票。订单通常设置在30.48或30.78附近，而17和-0.03%显示市场活动。立即关注TJUL的实时图表更新。

如何投资TJUL股票？

投资Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -需要考虑年度范围29.16 - 30.50和当前价格30.48。许多人在以30.48或30.78下订单之前，会比较0.30%和。实时查看TJUL价格图表，了解每日变化。

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -的最高价格是30.50。在29.16 - 30.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -的绩效。

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -股票的最低价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -（TJUL）的最低价格为29.16。将其与当前的30.48和29.16 - 30.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TJUL股票是什么时候拆分的？

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.49和2.59%中可见。

日范围
30.48 30.50
年范围
29.16 30.50
前一天收盘价
30.49
开盘价
30.49
卖价
30.48
买价
30.78
最低价
30.48
最高价
30.50
交易量
17
日变化
-0.03%
月变化
0.30%
6个月变化
2.37%
年变化
2.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%