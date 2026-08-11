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TJGC: TJGC Group Limited

3.69 USD 0.04 (1.10%)
Сектор: Услуги связи Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TJGC за сегодня изменился на 1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.67, а максимальная — 3.77.

Следите за динамикой TJGC Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TJGC сегодня?

TJGC Group Limited (TJGC) сегодня оценивается на уровне 3.69. Инструмент торгуется в пределах 3.67 - 3.77, вчерашнее закрытие составило 3.65, а торговый объем достиг 374. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TJGC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TJGC Group Limited?

TJGC Group Limited в настоящее время оценивается в 3.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 292.55% и USD. Отслеживайте движения TJGC на графике в реальном времени.

Как купить акции TJGC?

Вы можете купить акции TJGC Group Limited (TJGC) по текущей цене 3.69. Ордера обычно размещаются около 3.69 или 3.99, тогда как 374 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TJGC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TJGC?

Инвестирование в TJGC Group Limited предполагает учет годового диапазона 0.49 - 7.07 и текущей цены 3.69. Многие сравнивают -29.04% и 373.08% перед размещением ордеров на 3.69 или 3.99. Изучайте ежедневные изменения цены TJGC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TJGC Group Limited?

Самая высокая цена TJGC Group Limited (TJGC) за последний год составила 7.07. Акции заметно колебались в пределах 0.49 - 7.07, сравнение с 3.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TJGC Group Limited на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TJGC Group Limited?

Самая низкая цена TJGC Group Limited (TJGC) за год составила 0.49. Сравнение с текущими 3.69 и 0.49 - 7.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TJGC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TJGC?

В прошлом TJGC Group Limited проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.65 и 292.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.67 3.77
Годовой диапазон
0.49 7.07
Предыдущее закрытие
3.65
Open
3.68
Bid
3.69
Ask
3.99
Low
3.67
High
3.77
Объем
374
Дневное изменение
1.10%
Месячное изменение
-29.04%
6-месячное изменение
373.08%
Годовое изменение
292.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%