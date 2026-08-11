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TJGC: TJGC Group Limited
Курс TJGC за сегодня изменился на 1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.67, а максимальная — 3.77.
Следите за динамикой TJGC Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TJGC сегодня?
TJGC Group Limited (TJGC) сегодня оценивается на уровне 3.69. Инструмент торгуется в пределах 3.67 - 3.77, вчерашнее закрытие составило 3.65, а торговый объем достиг 374. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TJGC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TJGC Group Limited?
TJGC Group Limited в настоящее время оценивается в 3.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 292.55% и USD. Отслеживайте движения TJGC на графике в реальном времени.
Как купить акции TJGC?
Вы можете купить акции TJGC Group Limited (TJGC) по текущей цене 3.69. Ордера обычно размещаются около 3.69 или 3.99, тогда как 374 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TJGC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TJGC?
Инвестирование в TJGC Group Limited предполагает учет годового диапазона 0.49 - 7.07 и текущей цены 3.69. Многие сравнивают -29.04% и 373.08% перед размещением ордеров на 3.69 или 3.99. Изучайте ежедневные изменения цены TJGC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TJGC Group Limited?
Самая высокая цена TJGC Group Limited (TJGC) за последний год составила 7.07. Акции заметно колебались в пределах 0.49 - 7.07, сравнение с 3.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TJGC Group Limited на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TJGC Group Limited?
Самая низкая цена TJGC Group Limited (TJGC) за год составила 0.49. Сравнение с текущими 3.69 и 0.49 - 7.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TJGC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TJGC?
В прошлом TJGC Group Limited проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.65 и 292.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.65
- Open
- 3.68
- Bid
- 3.69
- Ask
- 3.99
- Low
- 3.67
- High
- 3.77
- Объем
- 374
- Дневное изменение
- 1.10%
- Месячное изменение
- -29.04%
- 6-месячное изменение
- 373.08%
- Годовое изменение
- 292.55%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%