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TJGC: TJGC Group Limited

3.82 USD 0.17 (4.66%)
版块: 通讯服务 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TJGC汇率已更改4.66%。当日，交易品种以低点3.53和高点3.83进行交易。

关注TJGC Group Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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常见问题解答

TJGC股票今天的价格是多少？

TJGC Group Limited股票今天的定价为3.82。它在3.53 - 3.83范围内交易，昨天的收盘价为3.65，交易量达到1705。TJGC的实时价格图表显示了这些更新。

TJGC Group Limited股票是否支付股息？

TJGC Group Limited目前的价值为3.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注306.38%和USD。实时查看图表以跟踪TJGC走势。

如何购买TJGC股票？

您可以以3.82的当前价格购买TJGC Group Limited股票。订单通常设置在3.82或4.12附近，而1705和3.80%显示市场活动。立即关注TJGC的实时图表更新。

如何投资TJGC股票？

投资TJGC Group Limited需要考虑年度范围0.49 - 7.07和当前价格3.82。许多人在以3.82或4.12下订单之前，会比较-26.54%和。实时查看TJGC价格图表，了解每日变化。

TJGC Group Limited股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TJGC Group Limited的最高价格是7.07。在0.49 - 7.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TJGC Group Limited的绩效。

TJGC Group Limited股票的最低价格是多少？

TJGC Group Limited（TJGC）的最低价格为0.49。将其与当前的3.82和0.49 - 7.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TJGC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TJGC股票是什么时候拆分的？

TJGC Group Limited历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.65和306.38%中可见。

日范围
3.53 3.83
年范围
0.49 7.07
前一天收盘价
3.65
开盘价
3.68
卖价
3.82
买价
4.12
最低价
3.53
最高价
3.83
交易量
1.705 K
日变化
4.66%
月变化
-26.54%
6个月变化
389.74%
年变化
306.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%