TJGC股票今天的价格是多少？ TJGC Group Limited股票今天的定价为3.82。它在3.53 - 3.83范围内交易，昨天的收盘价为3.65，交易量达到1705。TJGC的实时价格图表显示了这些更新。

TJGC Group Limited股票是否支付股息？ TJGC Group Limited目前的价值为3.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注306.38%和USD。实时查看图表以跟踪TJGC走势。

如何购买TJGC股票？ 您可以以3.82的当前价格购买TJGC Group Limited股票。订单通常设置在3.82或4.12附近，而1705和3.80%显示市场活动。立即关注TJGC的实时图表更新。

如何投资TJGC股票？ 投资TJGC Group Limited需要考虑年度范围0.49 - 7.07和当前价格3.82。许多人在以3.82或4.12下订单之前，会比较-26.54%和。实时查看TJGC价格图表，了解每日变化。

TJGC Group Limited股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，TJGC Group Limited的最高价格是7.07。在0.49 - 7.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TJGC Group Limited的绩效。

TJGC Group Limited股票的最低价格是多少？ TJGC Group Limited（TJGC）的最低价格为0.49。将其与当前的3.82和0.49 - 7.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TJGC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。