TJGC: TJGC Group Limited
今日TJGC汇率已更改4.66%。当日，交易品种以低点3.53和高点3.83进行交易。
关注TJGC Group Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TJGC股票今天的价格是多少？
TJGC Group Limited股票今天的定价为3.82。它在3.53 - 3.83范围内交易，昨天的收盘价为3.65，交易量达到1705。TJGC的实时价格图表显示了这些更新。
TJGC Group Limited股票是否支付股息？
TJGC Group Limited目前的价值为3.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注306.38%和USD。实时查看图表以跟踪TJGC走势。
如何购买TJGC股票？
您可以以3.82的当前价格购买TJGC Group Limited股票。订单通常设置在3.82或4.12附近，而1705和3.80%显示市场活动。立即关注TJGC的实时图表更新。
如何投资TJGC股票？
投资TJGC Group Limited需要考虑年度范围0.49 - 7.07和当前价格3.82。许多人在以3.82或4.12下订单之前，会比较-26.54%和。实时查看TJGC价格图表，了解每日变化。
TJGC Group Limited股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TJGC Group Limited的最高价格是7.07。在0.49 - 7.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TJGC Group Limited的绩效。
TJGC Group Limited股票的最低价格是多少？
TJGC Group Limited（TJGC）的最低价格为0.49。将其与当前的3.82和0.49 - 7.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TJGC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TJGC股票是什么时候拆分的？
TJGC Group Limited历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.65和306.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.65
- 开盘价
- 3.68
- 卖价
- 3.82
- 买价
- 4.12
- 最低价
- 3.53
- 最高价
- 3.83
- 交易量
- 1.705 K
- 日变化
- 4.66%
- 月变化
- -26.54%
- 6个月变化
- 389.74%
- 年变化
- 306.38%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%