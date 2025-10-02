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TIPX: SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
Курс TIPX за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.59, а максимальная — 18.61.
Следите за динамикой SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TIPX сегодня?
SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) сегодня оценивается на уровне 18.60. Инструмент торгуется в пределах 18.59 - 18.61, вчерашнее закрытие составило 18.62, а торговый объем достиг 161. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TIPX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF?
SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF в настоящее время оценивается в 18.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.30% и USD. Отслеживайте движения TIPX на графике в реальном времени.
Как купить акции TIPX?
Вы можете купить акции SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) по текущей цене 18.60. Ордера обычно размещаются около 18.60 или 18.90, тогда как 161 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TIPX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TIPX?
Инвестирование в SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF предполагает учет годового диапазона 18.57 - 19.37 и текущей цены 18.60. Многие сравнивают 0.11% и -3.73% перед размещением ордеров на 18.60 или 18.90. Изучайте ежедневные изменения цены TIPX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF?
Самая высокая цена SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) за последний год составила 19.37. Акции заметно колебались в пределах 18.57 - 19.37, сравнение с 18.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF?
Самая низкая цена SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) за год составила 18.57. Сравнение с текущими 18.60 и 18.57 - 19.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TIPX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TIPX?
В прошлом SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.62 и -3.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.62
- Open
- 18.61
- Bid
- 18.60
- Ask
- 18.90
- Low
- 18.59
- High
- 18.61
- Объем
- 161
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 0.11%
- 6-месячное изменение
- -3.73%
- Годовое изменение
- -3.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%