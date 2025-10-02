КотировкиРазделы
Валюты / TIPX
Назад в Рынок акций США

TIPX: SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF

18.60 USD 0.02 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TIPX за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.59, а максимальная — 18.61.

Следите за динамикой SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TIPX

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TIPX сегодня?

SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) сегодня оценивается на уровне 18.60. Инструмент торгуется в пределах 18.59 - 18.61, вчерашнее закрытие составило 18.62, а торговый объем достиг 161. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TIPX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF?

SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF в настоящее время оценивается в 18.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.30% и USD. Отслеживайте движения TIPX на графике в реальном времени.

Как купить акции TIPX?

Вы можете купить акции SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) по текущей цене 18.60. Ордера обычно размещаются около 18.60 или 18.90, тогда как 161 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TIPX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TIPX?

Инвестирование в SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF предполагает учет годового диапазона 18.57 - 19.37 и текущей цены 18.60. Многие сравнивают 0.11% и -3.73% перед размещением ордеров на 18.60 или 18.90. Изучайте ежедневные изменения цены TIPX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF?

Самая высокая цена SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) за последний год составила 19.37. Акции заметно колебались в пределах 18.57 - 19.37, сравнение с 18.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF?

Самая низкая цена SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) за год составила 18.57. Сравнение с текущими 18.60 и 18.57 - 19.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TIPX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TIPX?

В прошлом SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.62 и -3.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.59 18.61
Годовой диапазон
18.57 19.37
Предыдущее закрытие
18.62
Open
18.61
Bid
18.60
Ask
18.90
Low
18.59
High
18.61
Объем
161
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
0.11%
6-месячное изменение
-3.73%
Годовое изменение
-3.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%