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TIPX: SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF

18.60 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TIPX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点18.58和高点18.61进行交易。

关注SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TIPX新闻

常见问题解答

TIPX股票今天的价格是多少？

SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF股票今天的定价为18.60。它在18.58 - 18.61范围内交易，昨天的收盘价为18.60，交易量达到164。TIPX的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF股票是否支付股息？

SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF目前的价值为18.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.30%和USD。实时查看图表以跟踪TIPX走势。

如何购买TIPX股票？

您可以以18.60的当前价格购买SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF股票。订单通常设置在18.60或18.90附近，而164和-0.05%显示市场活动。立即关注TIPX的实时图表更新。

如何投资TIPX股票？

投资SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF需要考虑年度范围18.57 - 19.37和当前价格18.60。许多人在以18.60或18.90下订单之前，会比较0.11%和。实时查看TIPX价格图表，了解每日变化。

SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF的最高价格是19.37。在18.57 - 19.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF的绩效。

SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF（TIPX）的最低价格为18.57。将其与当前的18.60和18.57 - 19.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TIPX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TIPX股票是什么时候拆分的？

SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.60和-3.30%中可见。

日范围
18.58 18.61
年范围
18.57 19.37
前一天收盘价
18.60
开盘价
18.61
卖价
18.60
买价
18.90
最低价
18.58
最高价
18.61
交易量
164
日变化
0.00%
月变化
0.11%
6个月变化
-3.73%
年变化
-3.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%