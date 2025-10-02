TIPX: SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
今日TIPX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点18.58和高点18.61进行交易。
关注SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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常见问题解答
TIPX股票今天的价格是多少？
SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF股票今天的定价为18.60。它在18.58 - 18.61范围内交易，昨天的收盘价为18.60，交易量达到164。TIPX的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF股票是否支付股息？
SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF目前的价值为18.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.30%和USD。实时查看图表以跟踪TIPX走势。
如何购买TIPX股票？
您可以以18.60的当前价格购买SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF股票。订单通常设置在18.60或18.90附近，而164和-0.05%显示市场活动。立即关注TIPX的实时图表更新。
如何投资TIPX股票？
投资SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF需要考虑年度范围18.57 - 19.37和当前价格18.60。许多人在以18.60或18.90下订单之前，会比较0.11%和。实时查看TIPX价格图表，了解每日变化。
SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF的最高价格是19.37。在18.57 - 19.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF的绩效。
SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF股票的最低价格是多少？
SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF（TIPX）的最低价格为18.57。将其与当前的18.60和18.57 - 19.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TIPX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TIPX股票是什么时候拆分的？
SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.60和-3.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.60
- 开盘价
- 18.61
- 卖价
- 18.60
- 买价
- 18.90
- 最低价
- 18.58
- 最高价
- 18.61
- 交易量
- 164
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.11%
- 6个月变化
- -3.73%
- 年变化
- -3.30%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%