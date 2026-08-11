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THYF: T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High
Курс THYF за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.43, а максимальная — 51.43.
Следите за динамикой T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций THYF сегодня?
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High (THYF) сегодня оценивается на уровне 51.43. Инструмент торгуется в пределах 51.43 - 51.43, вчерашнее закрытие составило 51.46, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике THYF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High?
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High в настоящее время оценивается в 51.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.93% и USD. Отслеживайте движения THYF на графике в реальном времени.
Как купить акции THYF?
Вы можете купить акции T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High (THYF) по текущей цене 51.43. Ордера обычно размещаются около 51.43 или 51.73, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения THYF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции THYF?
Инвестирование в T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High предполагает учет годового диапазона 50.43 - 52.51 и текущей цены 51.43. Многие сравнивают 0.41% и -0.77% перед размещением ордеров на 51.43 или 51.73. Изучайте ежедневные изменения цены THYF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High?
Самая высокая цена T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High (THYF) за последний год составила 52.51. Акции заметно колебались в пределах 50.43 - 52.51, сравнение с 51.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High?
Самая низкая цена T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High (THYF) за год составила 50.43. Сравнение с текущими 51.43 и 50.43 - 52.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения THYF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций THYF?
В прошлом T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.46 и -1.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.46
- Open
- 51.43
- Bid
- 51.43
- Ask
- 51.73
- Low
- 51.43
- High
- 51.43
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 0.41%
- 6-месячное изменение
- -0.77%
- Годовое изменение
- -1.93%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%