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THYF: T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High

51.43 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс THYF за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.43, а максимальная — 51.43.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций THYF сегодня?

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High (THYF) сегодня оценивается на уровне 51.43. Инструмент торгуется в пределах 51.43 - 51.43, вчерашнее закрытие составило 51.46, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике THYF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High?

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High в настоящее время оценивается в 51.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.93% и USD. Отслеживайте движения THYF на графике в реальном времени.

Как купить акции THYF?

Вы можете купить акции T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High (THYF) по текущей цене 51.43. Ордера обычно размещаются около 51.43 или 51.73, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения THYF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции THYF?

Инвестирование в T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High предполагает учет годового диапазона 50.43 - 52.51 и текущей цены 51.43. Многие сравнивают 0.41% и -0.77% перед размещением ордеров на 51.43 или 51.73. Изучайте ежедневные изменения цены THYF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High?

Самая высокая цена T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High (THYF) за последний год составила 52.51. Акции заметно колебались в пределах 50.43 - 52.51, сравнение с 51.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High?

Самая низкая цена T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High (THYF) за год составила 50.43. Сравнение с текущими 51.43 и 50.43 - 52.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения THYF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций THYF?

В прошлом T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.46 и -1.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.43 51.43
Годовой диапазон
50.43 52.51
Предыдущее закрытие
51.46
Open
51.43
Bid
51.43
Ask
51.73
Low
51.43
High
51.43
Объем
1
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
0.41%
6-месячное изменение
-0.77%
Годовое изменение
-1.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%