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THYF: T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High

51.43 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日THYF汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点51.43和高点51.46进行交易。

关注T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

THYF股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High股票今天的定价为51.43。它在51.43 - 51.46范围内交易，昨天的收盘价为51.46，交易量达到9。THYF的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High股票是否支付股息？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High目前的价值为51.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.93%和USD。实时查看图表以跟踪THYF走势。

如何购买THYF股票？

您可以以51.43的当前价格购买T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High股票。订单通常设置在51.43或51.73附近，而9和0.00%显示市场活动。立即关注THYF的实时图表更新。

如何投资THYF股票？

投资T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High需要考虑年度范围50.43 - 52.51和当前价格51.43。许多人在以51.43或51.73下订单之前，会比较0.41%和。实时查看THYF价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High的最高价格是52.51。在50.43 - 52.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High的绩效。

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High（THYF）的最低价格为50.43。将其与当前的51.43和50.43 - 52.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THYF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

THYF股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.46和-1.93%中可见。

日范围
51.43 51.46
年范围
50.43 52.51
前一天收盘价
51.46
开盘价
51.43
卖价
51.43
买价
51.73
最低价
51.43
最高价
51.46
交易量
9
日变化
-0.06%
月变化
0.41%
6个月变化
-0.77%
年变化
-1.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%