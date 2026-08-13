THYF: T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High
今日THYF汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点51.43和高点51.46进行交易。
关注T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
THYF股票今天的价格是多少？
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High股票今天的定价为51.43。它在51.43 - 51.46范围内交易，昨天的收盘价为51.46，交易量达到9。THYF的实时价格图表显示了这些更新。
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High股票是否支付股息？
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High目前的价值为51.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.93%和USD。实时查看图表以跟踪THYF走势。
如何购买THYF股票？
您可以以51.43的当前价格购买T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High股票。订单通常设置在51.43或51.73附近，而9和0.00%显示市场活动。立即关注THYF的实时图表更新。
如何投资THYF股票？
投资T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High需要考虑年度范围50.43 - 52.51和当前价格51.43。许多人在以51.43或51.73下订单之前，会比较0.41%和。实时查看THYF价格图表，了解每日变化。
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High的最高价格是52.51。在50.43 - 52.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High的绩效。
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High股票的最低价格是多少？
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High（THYF）的最低价格为50.43。将其与当前的51.43和50.43 - 52.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THYF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
THYF股票是什么时候拆分的？
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price U.S. High历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.46和-1.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.46
- 开盘价
- 51.43
- 卖价
- 51.43
- 买价
- 51.73
- 最低价
- 51.43
- 最高价
- 51.46
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 0.41%
- 6个月变化
- -0.77%
- 年变化
- -1.93%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%