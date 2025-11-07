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THW: abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest

13.81 USD 0.15 (1.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс THW за сегодня изменился на 1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.66, а максимальная — 13.81.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций THW сегодня?

abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest (THW) сегодня оценивается на уровне 13.81. Инструмент торгуется в пределах 13.66 - 13.81, вчерашнее закрытие составило 13.66, а торговый объем достиг 182. Всю динамику можно отследить на ценовом графике THW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest?

abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 13.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.53% и USD. Отслеживайте движения THW на графике в реальном времени.

Как купить акции THW?

Вы можете купить акции abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest (THW) по текущей цене 13.81. Ордера обычно размещаются около 13.81 или 14.11, тогда как 182 и 1.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения THW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции THW?

Инвестирование в abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 11.18 - 13.81 и текущей цены 13.81. Многие сравнивают 3.45% и 10.30% перед размещением ордеров на 13.81 или 14.11. Изучайте ежедневные изменения цены THW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest?

Самая высокая цена abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest (THW) за последний год составила 13.81. Акции заметно колебались в пределах 11.18 - 13.81, сравнение с 13.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest?

Самая низкая цена abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest (THW) за год составила 11.18. Сравнение с текущими 13.81 и 11.18 - 13.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения THW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций THW?

В прошлом abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.66 и 17.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.66 13.81
Годовой диапазон
11.18 13.81
Предыдущее закрытие
13.66
Open
13.66
Bid
13.81
Ask
14.11
Low
13.66
High
13.81
Объем
182
Дневное изменение
1.10%
Месячное изменение
3.45%
6-месячное изменение
10.30%
Годовое изменение
17.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%